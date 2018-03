L' impatto dell' inquinamento sull' infertilità

Rugby - All Blacks da record : impatto da 145 milioni sul Pil della Nuova Zelanda : All Blacks da record per il turismo della Nuova Zelanda. La serie contro i British and Irish Lions ha infatti avuto un impatto importante per il territorio. Nel 2017, la Federazione neozelandese di Rugby ha infatti annunciato di avere avuto ricavi per 257 milioni di dollari neozelandesi (150 milioni di dollari), contro i 162 (96 […] L'articolo Rugby, All Blacks da record: impatto da 145 milioni sul Pil della Nuova Zelanda è stato ...

Rimbalzo del sentiment dopo l'impatto delle minute FED : Il testo ha confermato quanto già detto nello statement sulla necessità di ulteriore inasprimento della politica monetaria in seguito ad un miglioramento dell'outlook macro. Oltre a ciò, alcuni ...

L’impatto della concentrazione della CO2 al di sotto dei fondali marini : OGS coinvolto in uno studio internazionale : Lo stoccaggio geologico della CO2 al di sotto dei fondali marini è una delle strategie che viene proposta per ridurre i livelli di questo gas nell’atmosfera. Sebbene sia altamente improbabile che un sito di stoccaggio scelto e gestito correttamente presenti delle perdite, cosa potrebbe accadere se questi siti dovessero rilasciare l’anidride carbonica intrappolata liberandola nelle acque del mare? Quali sarebbero gli effetti sull’ecosistema ...

Mistero sull'aereo russo caduto : aereo era già in fiamme prima dell'impatto ma passò i controlli di routine : Cosa è successo davvero al volo AN-148 della Saratov Airlines? Perché, prima di schiantarsi al suolo nei pressi del villaggio di Stepanovskoenelle il velivolo era in fiamme? Che tipo di "guasto tecnico" o "errore umano" - le due ipotesi principali al vaglio - sono avvenuti? Domande che attendono una risposta, forse in arrivo a breve grazie al ritrovamento delle due scatole nere.Per ora, lo scenario al quale assistono i 500 e oltre ...

Terremoto Reggio Calabria e Messina - 5° grado Mercalli : impatto - pericolosità e sismicità della scossa attraverso i dati INGV : Una scossa di Terremoto ha interessato, nella notte, lo Stretto di Messina seminando paura in Calabria e in Sicilia, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Messina. Si è trattata di una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a 2 km nord da Sant’Alessio in Aspromonte (RC) ed ipocentro ad una profondità di 19 km. La scossa ha avuto un risentimento sismico del 5° grado della scala Mercalli (la scala che misura gli effetti in ogni ...

L'impatto dell'intelligenza artificiale nel fashion - oggi e nel prossimo futuro : Le proiezioni della domanda è un aspetto particolarmente interessante in relazione alla natura trend-driven del mondo della moda. Un approccio che si basa sull'Intelligenza artificiale per predire la ...

Meno austerity e più crescita : l’impatto della nuova Germania sull’Unione europea : Il posto che fu di Schäuble andrà al socialdemocratico Scholz;?l’Spd - sempre che i 464mila iscritti diano via libera all’accordo attraverso un referendum - avrà un approccio più favorevole alle politiche di crescita in Europa soprattutto ora che la crisi è passata. Seehofer, falco sull’immigrazione, andrà all’Interno ...

L’impatto dell’euro forte su Borse - bond - famiglie e imprese : Ecco i possibili effetti della svalutazione del biglietto verde e del rafforzamento della moneta unica oltre quota 1,25 per famiglie, imprese, turisti e investitori europei...

Bloomberg : l'assenza della Russia avrà un impatto sui Giochi del 2018 - : L'autore osserva che la preparazione alle precedenti Olimpiadi si è svolta sotto il segno della politica antidoping, ora semplicemente sotto il segno della politica. Così, alla squadra della Russia è ...

Siracusa - impatto tra due auto prima dell'innesto dell'autostrada : Un incidente stradale si è verificato questa mattina verso le 10 a poche centinaia di metri dalla bretella di Siracusa nord, dell'autostrada per Catania. Due auto, una Honda civic e una Peugeout sono ...

Tragedia sfiorata - saltano in acqua prima dell'impatto con una barca - Video Video : Dal Daily Mail arrivano notizie riguardanti una Tragedia sfiorata per tre pescatori, impegnati nelle operazioni di routine della loro passione, che per poco non si sono visti piombare addosso un'imbarcazione ad alta velocita', la stessa che ha distrutto la barca sulla quale i tre stavano tranquillamente pescando nelle acque del fiume Columbia. I tre, nonostante abbiano in tutti i modi possibili cercato di avvisare l'imbarcazione [Video] che ...

Dzeko ed Emerson al Chelsea? L’impatto sui conti della Roma : Ecco quale potrebbe essere l'impatto dell'eventuale cessione di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea sui conti della società giallorossa. L'articolo Dzeko ed Emerson al Chelsea? L’impatto sui conti della Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.