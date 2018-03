Libia | 21 morti in un naufragio Tra le vittime una donna incinta

Naufragio al largo della Libia - 21 morti : 21.46 Ventuno persone, compresa una donna in gravidanza, sarebbero annegate nel Naufragio di un'imbarcazione in legno a 55 miglia dalle coste libiche. Lo hanno riferito i trenta sopravvissuti al Naufragio,avvenuto due giorni fa, al personale della nave Aquarius,noleggiata da Sos Mediterranee e gestita in partnership con Medici senza frontiere. Un giovane del Gambia ha riferito di aver "perso il fratello" e che sulla barca erano "in 51, ...

Migranti - 90 dispersi a nord della Libia. L'Onu : "Già 250 morti nel 2018" : L'allarme lanciato dalle Nazioni unite. Trovati 10 cadaveri. Ci sono tre sopravvissuti. L'Oim: "In aumento i profughi dal Pakistan". L'Ue: "Ogni vita persa in...

Oim : forse 90 morti in naufragio Libia : 13.47 Potrebbero esserci 90 morti in un naufragio di un barcone avvenuto al largo delle coste della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale per i migranti, precisando che a bordo c'erano soprattutto cittadini pachistani. Dieci corpi sono stati ritrovati su una spiaggia a Zuwara, a ovest di Tripoli, e tre sopravvissuti, due dei quali hanno raggiunto la costa a nuoto, hanno raccontato della strage.

Ieri c’è stato un altro naufragio al largo della Libia : ci sono due morti e una ventina di dispersi : Ieri c’è stato un nuovo naufragio di un gommone di migranti al largo delle coste della Libia. Sul posto è intervenuta la nave Aquarius della ong SOS Méditerranée, che ha soccorso 83 persone. Due donne sono state recuperate in gravi The post Ieri c’è stato un altro naufragio al largo della Libia: ci sono due morti e una ventina di dispersi appeared first on Il Post.

Due autobombe esplodono a Bengasi (Libia) : 22 morti : Due autobombe sono esplose nella notte tra martedì e mercoledì a Bengasi, nel nord della Libia, uccidendo almeno 22 persone e ferendone 32, secondo quanto riportato dall'Ansa, che cita fonti di intelligence locali. L'attacco è avvenuto vicino alla moschea del quartiere al-Salmani, durante l'uscita dei fedeli. I primi sospetti ricadono sulla coalizione di milizie integraliste islamiche Shura Council of Benghazi Revolutionary. Un attacco ...

Libia - scontri all’aeroporto di Tripoli : 11 morti e scalo bloccato : Libia, scontri all’aeroporto di Tripoli: 11 morti e scalo bloccato Obiettivo del commando è la prigione di Mitiga all’interno della struttura Continua a leggere L'articolo Libia, scontri all’aeroporto di Tripoli: 11 morti e scalo bloccato sembra essere il primo su NewsGo.