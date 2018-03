Libero esagera ancora : "La Bonino si fa l'eutanasia" : Nella tradizione dei titoli-choc, Libero stavolta prende di mira Emma Bonino. ""La Bonino si fa l'eutanasia" è il titolo dell'articolo in cui si sostiene che "l'enorme visibilità mediatica" della leader radicale l'ha portata vicina ma non sulla soglia di sbarramento del 3%."L'effetto Bonino sulle elezioni politiche c'è stato. Attenzione: effetto Bonino e non pathos Radicale. Perché i discepoli di Marco Pannella, ...