Liberi e uguali in rosso L' unica consolazione | godere del ko di Renzi

Elezioni - clamoroso : la Lega ha più seggi del Pd Dem solo terzo gruppo in Parlamento davanti a FI 5 Stelle oltre il 30% - flop di Liberi e Uguali - delude la Meloni : SPECIALE Elezioni POLITICHE - La diretta di Affaritaliani.it con tutti i risultati del voto aggiornati minuti per minuti fino al termine dello scrutinio. Tracollo del Partito Democratico, trionfo del M5S e della Lega Segui su affaritaliani.it

Liberi e Uguali - Stumpo : “Dati sotto le aspettative. Non è la fine di Leu” : “Dati al di sotto delle aspettative”. È il telegrafico commento di Nico Stumpo di fronte alle proiezioni che stanno arrivando nella notte sui risultati elettorali. “Vogliamo però aspettare i dati definitivi domani mattina per le giuste valutazioni. No, non è la fine di Liberi e Uguali”, risponde alla domanda di un giornalista. L'articolo Liberi e Uguali, Stumpo: “Dati sotto le aspettative. Non è la fine di ...

Elezioni 2018 - exit-poll e risultati in diretta : M5s tra 29 - 5 e 32 - 5 - Pd 20-23 - centrodestra tra 30 e 36 - Liberi e Uguali tra 3 e 5 : Cinquestelle primo partito, Pd non oltre il 23, la Lega di poco avanti a Forza Italia. Sono i dati dei primi exit poll. CRONACA ORA PER ORA 23.25 – Poll Tecnè per Mediaset – Camera, M5s 124-134 seggi Secondo l’intention poll realizzato da Tecnè per Mediaset, al Movimento 5 Stelle vanno alla Camera tra i 124 e i 134 deputati; al Pd tra i 77 e gli 87; a Forza Italia tra i 56 e i 66 ed anche alla Lega tra 56 e 66. A Leu ...

Reggio Calabria : Liberi e Uguali conclude la campagna elettorale : ... una lista che raccoglie la voce delle diverse anime della sinistra e che vuole essere un nuovo modello di buona politica, una politica di servizio per i cittadini. Dopo la battaglia che ci ha visto ...

Liberi e Uguali con Grasso - la sinistra anti-Renzi alla prova del voto - : Roma, 3 mar. , askanews, Le elezioni politiche del 4 marzo saranno l'occasione per Pietro Grasso, alla guida della nuova formazione di sinistra Liberi e Uguali, di testare il sentimento antirenziano ...

Sondaggi Elezioni Politiche 2018/ Elettori Sinistra : Liberi e Uguali meglio con M5s - declassato Renzi : Sondaggi Politici Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, ultimo giorno di campagna elettorale. CentroSinistra al 30% avvicinerebbe l'ipotesi di Larghe Intese Renzi-Berlusconi(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:35:00 GMT)

'Voterò per Liberi e Uguali'. La scelta di Rossanda : Rossana Rossanda, anima storica del Manifesto, alle elezioni del 4 marzo voterà per Liberi e Uguali . A dirlo è lei stessa in un'intervista al quotidiano la Stampa . A preoccuparla dell'Italia, lei ...

Rossana Rossanda : "Voterò per Liberi e Uguali : Rossana Rossanda, anima storica del Manifesto, alle elezioni del 4 marzo voterà per liberi e Uguali. A dirlo è lei stessa in un'intervista al quotidiano la Stampa.A preoccuparla dell'Italia, lei che vive da anni a Parigi, sono i populismi. E sulle responsabilità della sua parte, la sinistra dice:La mia parte. La Sinistra che è evaporata. Che si è dissipata. Non ha avuto il coraggio di realizzare se stessa. Dal ...

CasaPound ospite alla Tribuna elettorale - Liberi e Uguali rifiuta l'appuntamento : Liberi e Uguali ha rifiutato di partecipare alla Tribuna elettorale della Rai alla quale presenzia anche CasaPound. "Questa lista rivendica il fascismo come...

Liberi e Uguali rifiuta la "Tribuna" Rai : "C'è CasaPound" : Non intendendo noi di Liberi e Uguali legittimare questa cultura politica in alcun modo, e scusandoci con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori, non parteciperemo a ...

Liberi e Uguali rifiuta la Tribuna Rai : C'è CasaPound : Scontro a distanza tra Liberi e Uguali e CasaPound. Al centro della "guerra" tra il movimento di Grasso e quello di Di Stefano c'è la "Tribuna elettorale" in Rai. Leu infatti ha annunciato che di fatto non prteciperà al programma per la presenza di CasaPound. E a spiegare questa mossa di Leu è una nota: "Questa lista - si legge in una nota di Leu - rivendica il fascismo come esperienza storica di ...

Liberi e Uguali non partecipa alla tribuna elettorale con CasaPound : Non intendendo noi di LeU legittimare questa cultura politica in alcun modo, e scusandoci con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori, non parteciperemo nel profondo ...

Liberi e Uguali non partecipa alla tribuna elettorale con CasaPound : Liberi e Uguali ha deciso di non partecipare alla tribuna elettorale che ha come altro partecipante CasaPound."Questa lista - afferma Leu - rivendica il fascismo come esperienza storica di riferimento definendo i propri aderenti come 'fascisti del terzo millennio'. Non intendendo noi di LeU legittimare questa cultura politica in alcun modo, e scusandoci con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori, non parteciperemo ...

Riforma pensioni/ Rossi spiega l'obiettivo di Liberi e Uguali (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 27 febbraio. Rossi spiega l'obiettivo di Liberi e Uguali. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:21:00 GMT)