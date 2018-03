Lego | in arrivo i nuovi mattoncini prodotti con plastiche eco-sostenibili

Blastingnews

: Lego: in arrivo i nuovi elementi in plastica 100% vegetale ricavata dalla canna da zucchero - greenMe_it : Lego: in arrivo i nuovi elementi in plastica 100% vegetale ricavata dalla canna da zucchero - MartinaCarabett : Lego: in arrivo entro l'anno i nuovi elementi in plastica 100% vegetale - greenMe - MartinaCarabett : Lego: in arrivo entro l'anno i nuovi elementi in plastica 100% vegetale - greenMe -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Sono passati 84 anni da quando è iniziata la produzione deie quattro generazioni di bambini, ma non solo, hanno giocato almeno una volta incastrando tra loro i piccoli pezzi colorati. Laora annuncia la sua svolta verde: già da quest'anno molti dei pezzi che troveremo nelle scatole delle celebri costruzioni saranno realizzati utilizzando bio-. Si comincerà con componenti flessibili come piante, foglie e cespugli con l'obiettivo di realizzare coneco-compatibili anche i famosi. La svolta eco-friendly è iniziata già circa due anni fa quando l'azienda ha investito ben 155 milioni di euro per avviare le ricerche suimateriali. Ha per questo assunto personale dedicato esclusivamente all'eliminazione degli sprechi nella produzione e allo studio di materiali ecologicamente compatibili sia dal punto di vista del prodotto che del packaging entro il ...