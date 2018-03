Lega e 5 Stelle abbattono il fortino del centrosinistra Testor e Fugatti sopra il 45%

Elezioni 2018 - a Gattinara 5 Stelle e Lega divisi da 78 voti : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Elezioni 2018, a Gattinara 5 ...

Lo strano caso di Cinque Stelle e Lega : 50% dei consensi e nessun esponente in consiglio : Per la cronaca, va detto che i Cinque Stelle nell'emiciclo di viale De Gasperi ci sarebbero entrati certamente se due anni fa avessero avuto la possibilità di presentare la candidatura a sindaco di ...

Elezioni politiche 2018 : Movimento 5 stelle e Lega davanti a tutti : I primi risultati delle Elezioni politiche 2018, a scrutinio ancora in corso, vedono due trionfatori e tutti gli altri sconfitti. Il Movimento 5 stelle, primo partito con oltre il 31% delle preferenze, e la Lega di Matteo Salvini, davanti a Forza Italia nel centrodestra. Proprio la coazione di centrodestra è quella che raccoglie il consenso più ampio, oltre il 36%, ma nessuno, con i dati attuali, è in grado di governare in ...

Proiezioni : Cinque Stelle sopra il 30% - la Lega supera Forza Italia : Le Proiezioni sul 12% dei seggi del Senato dipingono un'immagine diversa dai primi exit poll. Il vantaggio del Movimento 5 Stelle sarebbe ancora più netto, con il 33,1% dei voti Il Pd scende sotto il 20%, affondando al 18,7% Il centrodestra da solo non raggiunge la soglia del 40% necessaria a governare in autonomia e la Lega sembra vincere il derby contro Forza Italia, con il 17,3% contro il 14,1% degli azzurri. ...

Elezioni 2018 - vedo bene una coalizione di governo 5stelle con Fratelli d’Italia e Lega : In questa tornata elettorale abbiamo una novità assoluta: il nome del candidato premier già sulla scheda. Una novità che però è sostanzialmente un abuso, dato che la prerogativa di scegliere chi dovrà formare il nuovo governo spetta al Capo dello Stato. Solo lui può decidere a chi assegnare l’incarico di formare un governo. Sergio Mattarella, l’attuale Capo dello Stato, potrebbe perciò la prossima settimana, sorprendere tutti gli ...

Steve Bannon sogna un’alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle : L'ex consigliere di Donald Trump è in Italia da qualche giorno, e ha detto la sua riguardo alle elezioni di domenica The post Steve Bannon sogna un’alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

"I 5 Stelle sono il nichilismo massonico Il Family Day voterà la Lega o Fdi" : Elezioni 2018 - Massimo Galdolfini, portavoce del Family Day, ad Affaritaliani.it. "Le due forze politiche che sentiamo più vicine a noi sono la Lega e Fratelli d'Italia. sono i partiti che in Parlamento hanno portato avanti con noi la battaglia sulle unioni civili e sul biotestamento..." Segui su affaritaliani.it

