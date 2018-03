Lega di A | campionato all' inglese | in campo a Santo Stefano Via il 19 agosto | mercato

Lega di A : campionato all'inglese - in campo a Santo Stefano : ROMA - Le partite della 27esima giornata Genoa-Cagliari, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina- rinviate per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori - si ...

Serie A - on line il bando della Lega : 570 milioni per l'intero campionato : È di 570 milioni di euro a stagione il prezzo minimo fissato dalla Lega Serie A per poter acquistare i diritti tv domestici dell'intero campionato (380 partite) nel triennio 2018/21. Le cifre sono ...