Lega al 17% | Salvini | sono pronto a governare

Torino in controtendenza : al Senato Pd primo partito - M5S al 23 - 5% - Lega al 17% : Quando mancano solo 16 seggi alla fine dello spoglio al Senato a Torino il Pd è il primo partito della città con il 26,44. Il M5S si ferma al 23,5. Due dati in controtendenza rispetto alla media nazionale. In città anche Liberi e Uguali ottiene esiti di quasi due punti superiori alla media italiana con il segretario di Sinistra Italiana, Marco Grim...

Risultati elezioni 2018 – diretta. Proiezioni La7 : M5s trionfa al 32 - 3. Pd affonda al 18 - 7. Lega vola al 17 - 3 - Forza Italia al 14 - 3 : Non è solo un pareggio che blocca tutto e nega un governo “la sera delle elezioni” come tante volte era stato promesso. Non è solo la riproposizione di quello che è successo in Spagna due anni fa, con tre poli inconciliabili tra loro. Non è solo un voto – l’ennesimo, il più irresistibile – contro i partiti tradizionali. E’, piuttosto, uno stravolgimento epocale: il sistema politico tradizionale vede modificati ...

Prima proiezione Swg Camera conferma Senato : M5s 32 - 1%-Lega 17 - 5% : Roma, 5 mar. , askanews, M5s al 32,1%, Pd al 19%, Lega al 17,5%, Forza Italia al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,1%, Liberi e uguali al 3,5%, +Europa al 2,7%, Potere al popolo all'1,6%, Noi con l'Italia-...

Proiezioni : centrodestra al 36% - centrosinistra 23 - crollo Pd. Boom M5S al 32 - 5 - Lega al 17 : Boom M5S, crollo Pd, Lega davanti a Forza Italia. Secondo la quarta proiezione del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato il centrodestra è tuttavia la prima coalizione con il 35,6%, M5S...

2. proiezione Senato - copertura 40% - : M5s al 33 - 6% - Pd 18 - 3% - Lega 17 - 4% : Si conferma la netta prevalenza dei Cinquestelle, il forte calo dei dem, mentre Forza Italia viene superata dagli alleati leghisti. Leu al 3,3%, Fratelli d'italia al 4% -

Elezioni - exit-poll e risultati in diretta – Proiezioni La7 : M5s al 33 - 6. Pd al 18 - 3 - Lega vola al 17 - 4 e stacca Forza Italia (al 14) : Il Movimento Cinque Stelle che sfonda la quota del 30 per cento, tocca il 33 e accarezza il 34. Il centrodestra che supera il 36 ma vede la leadership saldamente in mano della Lega che prende il 17 e stacca Forza Italia, ferma al 13. E poi il Pd che sprofonda sotto al 20 per cento, fino a fermarsi a poco più del 18. Sono i dati principali della prima proiezione di Swg per il TgLa7, numeri elaborati su dati veri dopo i primi scrutini per il ...

