ilgiornale

: #Elezioni in Italia: cosa prevedono i gestori dopo il voto e l'effetto sullo #spread #M5S #Lega Ipotesi Lega+M5S sp… - maxmorici : #Elezioni in Italia: cosa prevedono i gestori dopo il voto e l'effetto sullo #spread #M5S #Lega Ipotesi Lega+M5S sp… - gcichetti73 : RT @DanielaMondorff: Effetto #rimborsopoli, #denigrazioni e accuse di #incompetenza al #M5S sul voto: nullo. Ci avete provato: ora fatevene… - AdrMontanaro : L'effetto voto in Borsa Spread su di dieci punti -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Il risultato delle elezioni impatta sulle Borse. Cinque Stelle primo partito e centrodestra prima coalizione. È questo lo scenario che è venuto fuori dalle urne. La reazione dei mercati è comunque gelida, e Piazza Affari apre in netto calo perdendo l'1,83 per cento. E di fatto i risultati delitaliano hanno effetti anche sui mercati europei. Le borse europee hanno paerto in moderato calo.L'sui mercati degli scenari di instabilità viene mitigato dal risultato del referendum in Germania all'interno della Spd sulla Grosse Koalition. n avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,63%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,21% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,04%. In calo anche le borse asiatiche. Ladi Tokyo è in calo delo 0,96%. Hong Kong arretra dell’1,26% e Shanghai cede lo0,18%. Sui mercati pesano lo yen forte, l’incertezza per le ...