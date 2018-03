Le prime pagine dei quotidiani | Cambia tutto

Le prime pagine di oggi : I risultati delle elezioni, e la morte di Davide Astori The post Le prime pagine di oggi appeared first on Il Post.

Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il boom dei 5 Stelle campeggia sulle prime pagine dei quotidiani di domani. Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Il Sole 24 Ore scelgono tutti il dato dei grillini per il titolo di apertura in prima mostrato durante Porta a Porta. Insieme alla performance dei 5 Stelle, due gli altri dati evidenziati: il risultato della Lega di Matteo Salvini che potrebbe superare Forza Italia e la difficoltà di comporre una maggioranza. Anche per Repubblica il risultato di M5S è la 'notizia' con una sottolineatura della performance negativa del partito di Matteo Renzi: 'L'Italia dei 5 Stelle, affonda il Pd'. Per il Mattino il dato è l'assenza una maggioranza: 'Italia ingovernabile'.

Le prime pagine di oggi : Elezioni, elezioni ovunque: sui giornali sportivi, la vittoria a sorpresa della Roma sul Napoli

Le prime pagine di oggi : La chiusura della campagna elettorale, i dazi di Trump, e la morte di Gillo Dorfles

Le prime pagine di oggi : Berlusconi candida Tajani come presidente del Consiglio, i ministri del Movimento 5 Stelle, e gli arresti per l'omicidio del giornalista in Slovacchia

Le prime pagine di oggi : Gli ultimi giorni di campagna elettorale, il carabiniere che ha sparato a moglie e figlie vicino a Latina, e i treni cancellati per la neve nel Nord Italia

Mercoledì 28 febbraio 2018 - le prime pagine dei giornali italiani : Sulle prime pagine dei giornali di oggi 28 febbraio la cronaca e la politica. Dopo il caos indegno di un Paese civile dovuto a una più che prevista nevicata di 20

Le prime pagine di oggi : Di Maio e il suo ipotetico governo, i ritardi delle ferrovie per il gelo, e la neve a Napoli