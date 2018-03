: ?? #BREAKING: ZINGARETTI RIVINCE LE ELEZIONI REGIONALI IN LAZIO - Sulla base dell’andamento dello scrutinio nelle se… - you_trend : ?? #BREAKING: ZINGARETTI RIVINCE LE ELEZIONI REGIONALI IN LAZIO - Sulla base dell’andamento dello scrutinio nelle se… - you_trend : ?? EXIT POLL OPINIO (RAI) (Copertura 80%) - LAZIO PRESIDENTI ZINGARETTI (CSX): 30-34% PARISI (CDX): 26-30% LOMBARDI… - LaStampa : Zingaretti ha vinto nel Lazio: “Nel centrosinistra è tempo di rigenerazione” -

"Con questa scelta in continuità siamo pronti a dare stabilità a questa Regione", ha detto Nicola, in conferenza stampa quando è ormai praticamente certa la sua riconferma a governatore della Regione. "Otteniamo questa scelta da parte dei cittadini,una incredibile straordinaria enelnel giorno della più devastante sconfitta per le forze del centrosinistra nella storia della Repubblica. Un risultato in controtendenza che dimostra che siamo forti e vitali"(Di martedì 6 marzo 2018)