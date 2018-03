Laser intelligente | vede gli oggetti dietro l’angolo 

meteoweb.eu

: Cosa c'è dietro l'angolo, lo rivela il laser 'intelligente' - Tecnologie - - AnsaScienza : Cosa c'è dietro l'angolo, lo rivela il laser 'intelligente' - Tecnologie - -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Arriva il nuovo sistema di, in grado di rivelarci persino cosa ci attendel’angolo: è infatti capace di tratteggiare in pochi secondi la sagoma di un oggetto nascosto, analizzando le traiettorie delle particelle di luce che gli sono rimbalzate addosso. Particolarmente efficace nell’identificare elementi catarifrangenti, come giubbotti d’emergenza e segnali stradali, potrebbe essere impiegato nei veicoli a guida autonoma, ma anche nei sistemi di sorveglianza aerea del territorio e nel soccorso di persone bloccate da muri e macerie. Presentato sulla rivista Nature, il sistema è stato messo a punto dalla Stanford University, in California. “Può sembrare una magia, ma l’idea di visualizzare ciò che è fuori dal campo visivo è già possibile”, spiega il coordinatore dello studio Gordon Wetzstein, assistente universitario di ...