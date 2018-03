L' amore della terza età non è più tabù se lo racconta una commedia inglese

“Vi presento i miei gioielli”. Laura Pausini in versione mamma e ‘moglie’. L’amore per Paolo e la gioia per la nascita di Paola (5 anni appena compiuti) : le dolcissime foto della famiglia Carta : “Fatti sentire”, il nuovo album di Laura Pausini, uscirà il prossimo 16 marzo, e la cantante per tenere alta l’attesa continua a distribuire ai fan e ai follower piccoli pezzi del suo disco in uscita. Una carriera ricca di successi, dischi d’oro e di platino, mamma realizzata e compagna innamorata. Paolo, il musicista al suo fianco da 12 anni, e la figlia Paola, 5 anni appena compiuti, sono oggi il senso della sua ...

Elezioni - Carla Ciccarelli - Fi - : 'In campo per amore della mia terra' VIDEO : "Voglio mettere a disposizione le mie competenze nel mondo della scuole e dare il mio contributo in qualità di esponente della società civile sui temi del lavoro giovanile e della formazione", ha ...

Matteo Salvini : età - altezza - peso e vita privata. L’ex moglie Fabrizia - poi la compagna Giulia e l’attuale amore (Elisa Isoradi). I figli Federico e Mirta : tutte le curiosità sul leader della Lega : Matteo Salvini è un giornalista e politico italiano. Deputato ed europarlamentare, dal dicembre 2013 è segretario federale della Lega Nord. Nato a Milano il 9 marzo del 1973, fin dall’infanzia Matteo ha sempre avuto una grande passione per il mondo della televisione tanto da partecipare, a soli dodici anni, al programma Doppio Slaom (1985) condotto su Canale Cinque da Corrado Tedeschi. Dopo aver studiato al liceo classico Manzoni ...

Paola Caruso ed Edoardo Cicchinelli/ Baci appassionati per strada : è lui il nuovo amore della Bonas? : nuovo amore per Paola Cauruso? I Baci bollenti con Edoardo Cicchinelli pubblicati nel nuovo numero di Novella 2000 non lasciano spazio a dubbi, ha già dimenticato Stefan D'Angieri?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:28:00 GMT)

Fabrizio Corona libero - Silvia Provvedi : "Il giorno della scarcerazione abbiamo fatto l'amore come fosse la prima volta" : «Fabrizio è stato scarcerato il 21 febbraio scorso dopo aver passato 16 mesi a San Vittore, non chiedetevi se abbiamo subito fatto l'amore, perché è stato come la prima...

Myrta Merlino / L’amore con l’ex calciatore Marco Tardelli (Le parole della settimana) : Myrta Merlino questa sera sarà ospite di Massimo Gramellini nel talk show del sabato sera di Rai Tre. Info, anticipazioni e news (Le parole della settimana)(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 12:56:00 GMT)

DILETTA CAPOBIANCO/ Sola a 14 anni dopo la morte della madre Sabrina Blotti (amore Criminale) : DILETTA CAPOBIANCO: il dramma della giovane, i rimorsi e i ricordi della ragazza rimasta Sola a 14 anni dopo l'assassinio della madre Sabrina Blotti (Amore Criminale)(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:56:00 GMT)

Sarah Felberbaum/ “Daniele De Rossi l'amore della mia vita - non mi pentirò mai” : Sarah Felberbaum non si è mai pentita di essere restata a lavorare in Italia per amore del marito Daniele Rossi, padre dei suoi due figli Noah e Olivia(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:18:00 GMT)

amore non gradito - padre e zio della fidanzata cercano di uccidere il ragazzo : Una storia sentimentale non accettata dai familiari della fidanzata ha portato al ferimento di un giovane straniero a Massa Lubrense. Il papà della ragazza ha infatti deciso di far terminare questa relazione utilizzando le maniere pesanti. L'uomo, di trentanove anni, si sarebbe recato insieme al fratello di quarantaquattro anni dal genero malvoluto, aggredendolo. Secondo gli investigatori la discussione sarebbe sfociata immediatamente in un ...

J-Ax papà tenerissimo : 'Auguri Nicolas - amore della mia vita' : Milano, 18 febbraio 2018. J-Ax, rapper milanese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post pieno d'amore per il figlio Nicolas, nato il 19 febbraio 2017. "Domani" scrive, "è già un anno. Auguri amore della mia vita". Il messaggio, completato da una serie di emoticon (1️⃣❤️) è accompagnato da una splendida fotografia che li ritrae, insieme, abbracciati, incorniciata da un grande cuore rosso. J-Ax, (all'anagrafe ...

JAx tenero papà - dedica social al figlio Nicolas : "E' già un anno. Auguri amore della mia vita" : MILANO ? Un post da tenero papà per Jax. Il rapper, socio di Fedez, ha avuto qualche tempo fa il uso primo figlio, Nicolas, dalla sua relazione con la modella americana Elaine...

Da The Shape of Water alla Creatura della Laguna Nera : quando l'amore è una cosa mostruosa : Questi uomini di scienza, non imparano mai. Il grande fascino dei mostri classici è proprio questo: spesso non hanno una scelta, rispondo alla loro natura, oppure si vedono ingiustamente attaccati. ...

Gemma a Verissimo : 'Giorgio è l'amore della mia vita - non mi arrendo' : Gli appassionati di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, sono ormai abituati alle altalenanti vicende sia del trono classico, ma anche e, soprattutto, del trono over. Quest'ultimo infatti, partito alcuni anni fa in sordina, si sta facendo sempre più avvincente e, recentemente, a tenere banco nella trasmissione quotidiana di Canale 5 sono le situazioni che riguardano Gemma Galgani. Alla dama è riservato molto spazio in ogni ...

"Con il suo cuore colmo d'amore - ci ha illuminato". I funerali della piccola Beatrice : Grande commozione, questa mattina, nella chiesa parrocchiale del Santo Volto, a Torino, ai funerali di Bea, la 'bimba di pietra', come era stata chiamata per la malattia rarissima che aveva trasformato il suo corpo come un'armatura rigida e che ne causato la morte, mercoledì scorso, a 8 anni. Centinaia di persone hanno partecipato al rito funebre celebrato dal parroco don Mauro Giorda; c'era anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino. ...