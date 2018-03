La versione Xbox One X di Quantum Break riceverà una nuova patch correttiva

Payday 2 : la versione Switch a confronto con quelle PS4 e Xbox One in un video : Da pochi giorni Payday 2 è sbarcato anche su Nintendo Switch, con più di 50 rapine, oltre 150 armi, tantissimi rapinatori tra cui scegliere e l'aggiunta del personaggio di Joy.Ma come si comporta il titolo di Overkill sull'ibrida di Nintendo? Una prima idea ce la siamo fatta grazie a un video comparativo che metteva a confronto Payday 2 su Switch e PS4. Ora arriva l'analisi condotta da Digital Foundry che aggiunge al confronto anche la versione ...

Fifa 18 Patch 1.10 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.10 per tale piattaforma. Si tratta dello stesso Title Update rilasciato la settimana scorsa su PC Ecco la traduzione in italiano delle note di rilascio La Patch verrà rilasciata su PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.09) nel corso […] Leggi l'articolo Fifa 18 Patch 1.10: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Annunciata una finestra di lancio per la versione Xbox One di Ys Origin : Ys Origin, già recensito sulle nostre pagine, rappresenta una grande opportunità per coloro che vogliono scoprire la serie Ys e per coloro che vogliono sperimentare il JRPG su Xbox One.Arrivando un anno dopo la sua uscita su PS4 e PS Vita, lo sviluppatore e editore DotEmu ha annunciato che Ys Origin verrà rilasciato per Xbox One in primavera in un post su Xbox Wire, inoltre, è la prima vlta che il franchise di Ys approda sulla console di ...

Arrivano le mod per la versione Xbox One di Cities : Skylines : Fallout 4 ha tentato di aprire la strada a una maggiore disponibilità di mod sulle console dopo il suo lancio ma, come saprete, la strada da percorrere è ancora lunga. Tuttavia, ora Paradox Interactive e Tantalus Media stanno per aggiungere proprio le mod alla versione Xbox One di Cities: Skylines.Come riporta Dualshockers, queste mod sono state realizzate dalla community di Skylines e dagli sviluppatori, includono modelli di costruzione e ...

Fifa 18 Patch 1.09 : nuovo aggiornamento disponibile per la versione Xbox One : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione Xbox One di Fifa 18, si tratta della Patch 1.09 Title Update 6 per tale piattaforma. Il peso della Patch è di 1580.6 Megabytes Queste le note di rilascio: Risolti tanti problemi, in particolare il cosiddetto “Kick Off Glitch”: adesso dopo aver segnato un gol, sul calcio […] L'articolo Fifa 18 Patch 1.09: nuovo aggiornamento disponibile per la ...

Dynasty Warriors 9 : un video di gameplay ci mostra la versione Xbox One : Dopo i tantissimi trailer rilasciati da Koei Tecmo dedicati a Dynasty Warriors 9, oggi abbiamo l'opportunità di dare uno sguardo al titolo nella sua versione Xbox One.Infatti, grazie al video registrato da Dualshockers in occasione di un evento stampa di Koei Tecmo, possiamo vedere Dynasty Warriors 9 in ben 26 minuti di gameplay sulla console di Microsoft (in realtà il gioco girava su Xbox One X ma in risoluzione 1080p).Il filmato di gioco ci ...

Un'immagine rivelerebbe la nuova versione dell'Xbox Elite Controller : L'Xbox Elite Controller, il costoso e apprezzato pad di casa Microsoft per console e PC del quale vi abbiamo fornito la nostra recensione, potrebbe presto tornare in una nuova versione, stando alle ultime indiscrezione emerse in rete.Infatti, come riporta The Verge, è comparsa una nuova immagine che farebbe pensare a un imminente annuncio da parte di Microsoft relativo al nuovo Controller. Dall'immagine, visibile più in basso, possiamo notare la ...

Dragon Ball FighterZ : disponibile il download del client per la versione beta in accesso anticipato su PS4 e Xbox One : Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, arriverà verso la fine di questo mese, ma prima dell'uscita del gioco è prevista una fase open beta, con disponibili ben 11 lottatori, su PlayStation 4 e Xbox One dal 14 al 16 gennaio, tuttavia chi ha prenotato il gioco potrà accedere alla beta con un giorno di anticipo, cioè domani 13 gennaio.Grazie alla segnalazione di VG247.com, arrivano buone ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : disponibile un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One : Il 2017 appena concluso ha visto tra i suoi protagonisti il celebre PlayerUnknown's Battlegrounds, titolo disponibile per PC, Xbox One e Xbox One X, che, come saprete, ha fatto registrare numeri veramente incredibili, gli ultimi dati ci parlano di ben 3 milioni di giocatori connessi contemporaneamente.Come già detto, il titolo targato Bluehole, è approdato sulle console di Microsoft e ha da poco ricevuto un nuovo update che interviene a ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : bug e performance ancora al centro della seconda patch della versione Xbox One : L'arrivo di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One e Xbox One X ha indubbiamente attirato l'attenzione di una parte del mondo console verso uno dei fenomeni più straordinari di questo 2017 videoludico. La situazione al lancio attraverso il programma Game Preview era indubbiamente molto deludente ma fortunatamente gli sviluppatori stanno già pubblicando patch per cercare di migliorare le magagne più gravi ed evidenti.Vi abbiamo già parlato ...