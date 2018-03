La nuova Ford Mustang Bullitt debutta in Europa

Ford - La nuova Focus non sarà a Ginevra : Nei piani europei della Ford il 2018 sarà un anno importantissimo: dopo il debutto commerciale, negli scorsi mesi, della nuova generazione della Fiesta, la Casa dell'Ovale Blu lancerà un'offensiva di vetture appositamente sviluppate per il Vecchio Continente. Tra queste vi sarà la Ford Focus che debutterà nella versione a cinque porte e sarà poi declinata in altre varianti di carrozzeria. La segmento C rivestirà un ruolo chiave per la crescita ...

Ford Ranger - La nuova versione a stelle e strisce debutta al Naias : La Ford ha presentato al Salone di Detroit la nuova versione americana del Ranger. Il modello deriva dalla generazione T6 già commercializzata in Europa e in altri Paesi e sarà prodotto in Michigan. Riporterà il marchio nel combattutissimo settore dei "midsize truck" dopo anni di assenza, replicando le strategie già messe in campo dai principali concorrenti. Per ora solo il 2.3 EcoBoost. Per adeguare il Ranger al mercato ...

