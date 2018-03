La Lombardia non cambia idea Fontana presidente dopo Maroni

Lombardia - Fontana (Lega) : “Non farò nulla per la razza bianca”. E ribadisce la richiesta di scuse : Attilio Fontana, candidato presidente per la Lega alla Regione Lombardia, ha commentato lo spoglio elettorale solo quando la sua percentuale si è attestata sul 53% contro il 26% del primo avversario, Giorgio Gori. Dalla storica sede leghista, in via Bellerio, è tornato a parlare delle dichiarazioni sulla razza bianca che l’avevano messo al centro delle polemiche all’inizio della sua campagna elettorale. “Non farò nulla per la ...

Elezioni - bollino antifrode? E’ sulle schede di Camera e Senato - ma non su quelle per le Regionali di Lazio e Lombardia : Il bollino antifrode sulle schede non è previsto per le Regionali di Lazio e Lombardia. Agli elettori delle due regioni, infatti, da questa mattina i presidenti di seggio stanno consegnando tre cedole: sulle due relative a Camera e Senato è presente l’adesivo da confrontare con il codice assegnato a ciascun votante, mentre per il terzo foglio resta in vigore il sistema tradizionale. Una situazione che ha sorpreso non poco le commissioni, ...

Lombardia : Bussolati (Pd) - regione non merita chi scappa da confronti : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - "Fontana anche oggi diserta un confronto fra i candidati presidente della Lombardia. Insiste nel dire che vuole stare in mezzo alla gente, ma evidentemente per lui i giovani studenti di una Università non sono cittadini degni di ascoltarlo. Resto convinto dell'indispens

Elezioni Lombardia 2018 - Fontana non si presenta al confronto tra i candidati. Gori : “Fantasma - si sottrae sempre” : “Fontana assente al confronto? Ormai non fa più notizia, l’importante però che la stampa lo racconti di questo candidato fantasma che pensa di andare a governare la Lombardia solo restando seduto sul carro del centrodestra e sperando nel vento favorevole delle politiche. I cittadini lombardi hanno diritto di avere un presidente che le cose le sa e che si rende disponibile al confronto, purtroppo Fontana non ha voluto e io invito i ...

Lombardia : Violi (M5S) - Gentiloni non resusciterà campagna Gori : Milano, 20 feb. (AdnKronos) – ‘Gentiloni arriva a Milano per cercare di resuscitare inutilmente la scadente campagna elettorale di Gori e del Pd. Non ci riuscirà, i cittadini hanno ampiamente capito che il Berluschino di Bergamo è l’ennesima patacca di Renzi”. Così Dario Violi, candidato del M5S a Presidente della Regione Lombardia.“Il suo programma politico è un libro dei sogni datato, se va bene, 1980 come ...

Lombardia - Nel 2018 incentivi alla rottamazione (ma non per le diesel) : Esenzione bollo per tre anni e contributo di 90 euro. quanto prevede la regione Lombardia per chi nel corso del 2018 acquisterà unauto, nuova o usata (non più vecchia di una Euro 5) rottamando una vecchia Euro 0 o Euro 1 alimentata a benzina o gasolio oppure una Euro 2 o Euro 3 diesel. A condizione che la vettura acquistata non sia a gasolio. Ma vediamo nel dettaglio che cosa prevede liniziativa della regione.Auto da acquistare. Per avere ...

Sondaggio Pagnoncelli - in Lombardia Fontana stacca Gori di sei punti : Se per il centrodestra il Lazio pare una partita chiusa, con Stefano Parisi staccato di 12 punti dal governatore uscente e candidato Pd Zingaretti e di sette punti dalla grillina Lombardi, in ...

Sondaggio Pagnoncelli : Attilio Fontana avanti di 6 punti su Giorgio Gori in Lombardia - il candidato di Leu al 4% : Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana, avanti di sei punti (41% contro 35%) su Giorgio Gori, scelto dal Pd per la corsa al voto del 4 marzo. A rivelarlo è un Sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della Sera, dove spicca il dato del candidato di Liberi e Uguali, Onorio Rosati, al 4% e quindi ago della bilancia della sfida a cui partecipano 7 candidati alla presidenza.Il ...

Riammessi i candidati del centrodestra a rischio in Lombardia : salva Michela Brambilla - e non solo - : Le 15 candidature del centrodestra a rischio nei 17 collegi uninominali delle circoscrizioni Lombardia 1 e Lombardia 4 sono state ammesse "dall'ufficio centrale circoscrizionale della corte di appello ...

Riammessi i candidati del centrodestra a rischio in Lombardia : salva Michela Vittoria Brambilla (e non solo) : Le 15 candidature del centrodestra a rischio nei 17 collegi uninominali delle circoscrizioni Lombardia 1 e Lombardia 4 sono state ammesse "dall'ufficio centrale circoscrizionale della corte di appello di Milano, a seguito dell' integrazione documentale depositata dal delegato della lista 'Noi con l'Italia-Udc'". Lo riferiscono i rappresentanti di lista del centrodestra, aggiungendo che dunque "i candidati sono validamente ammessi alle elezioni" ...

Maurizio Lupi : "Se cancellano la lista "Noi con l'Italia" in Lombardia rischiamo di non arrivare al 3%" : "È successo che il magistrato della corte d'Appello della circoscrizione 1 e 4 ha detto che mancava tra gli atti il documento di collegamento alla coalizione di "Noi con l'Italia". E quindi mancando questo, avrebbe dovuto essere presentata anche la documentazione dei candidati all'uninominale". Lo dice a Repubblica Maurizio Lupi, di "Noi con l'Italia", che alla domanda sul perché non sia stata presentata la documentazione si sfoga: ...

Lombardia : Calderoli - Pd chiede a Renzi di non farsi vedere : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - "Il segretario lombardo del Pd oggi fa sapere di non aver bisogno di big nazionali per la campagna elettorale a sostegno di Gori? Traduzione dal politichese: Renzi non venga in Lombardia, stia alla larga". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, della Lega. "Il perché