La lega esulta | Avanti con l' autonomia

ELEZIONI 2018 - RISULTATI - SONDAGGI/ Proiezioni e dati reali : esulta M5S - lega vince il derby con Forza Italia : Alle ELEZIONI politiche 2018 vince la lista del Movimento 5 Stelle che però non potrà governare perché il centrodestra va al 36%. La Lega supera Forza Italia e il Pd scompare(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 02:39:00 GMT)

L'esultanza della lega : Dal 4% al 16% - vinta la sfida di Salvini : Professano cautela ma non riescono a celare la propria gioia, in casa Lega. A commentare i primi dati sulle proiezioni per il Carroccio arriva il vicesegretario Giancarlo Giorgetti: per il numero due di via Bellerio si tratta di "una grande soddisfazione per la Lega e per Salvini.""Sono risultati storici - commenta esultante in conferenza stampa - Partivamo dal 4% e le proiezioni ci dicono il 16-17%. I seggi reali ...

La giornalista Ana Belaval esulta per l'intervista a Ricky Martin. Non si accorge che lui è ancora in collegamento e si imbarazza : Una reporter di dell'emittente WGN di Chicago, Ana Belaval, aveva appena finito di intervistare Ricky Martin sulla situzione a Puerto Rico dopo l'uragano Maria. Credendo che il cantante portoricano non potesse vederla, ha iniziato a esultare senza freni.Dicendo che non poteva credere di aver parlato con il suo idolo. Ma lui era ancora in studio, ed era anche molto divertito dalla scena. Quando si è accorta della figuraccia in diretta tv, ...

IUS SOLI/ Stop definitivo al Senato : manca il numero legale. Esulta il centrodestra - "colpito e affondato" : Ius SOLI: naufraga definitivamente al Senato il ddl che, se approvato, avrebbe esteso il diritto alla cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccoli(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:54:00 GMT)