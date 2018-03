La Lega adesso chiude a M5s | Nessuna alleanza con i grillini

ilgiornale

: Berlusconi ha fatto una cosa DOVEROSA annunciando che il candidato premier di FI sarà Tajani. Non si poteva votare… - borghi_claudio : Berlusconi ha fatto una cosa DOVEROSA annunciando che il candidato premier di FI sarà Tajani. Non si poteva votare… - matteosalvinimi : Sento tanta voglia di CAMBIAMENTO e di CONCRETEZZA! Nelle piazze trovo l'affetto e la fiducia di milioni di Italian… - pdnetwork : 'C’è chi pur di segare me, sega il ramo del Pd, quello su cui è seduto il Paese. Ma adesso non si scherza con il fu… -

(Di lunedì 5 marzo 2018) Dopo il risultato delle elezioni politiche di fatto si apre la corsa a palazzo Chigi e anche la corsa ad una nuova maggioranza. Il rebus per Mattarella non è facile. Infatti le alleanze possibili per ottenere una maggioranza solida sono tutte da studiare. I dati certi sono tre: il Movimento Cinque Stelle è il primo partito, la coalizione di centrodestra è prima e il Pd è crollato. Qualcuno negli scenari futuri ha profetizzato unapost voto tra i leghisti e i pentastellati.Ma proprio il Carroccio rifiuta in modo chiaro questa ipotesi. Massimiliano Fedriga, Capogruppo dellaalla Camera ha le idee molto chiare: "Salvini Premier? Sono convinto che il Presidente della Repubblica terrà in considerazione il risultato elettorale essendo lala prima forza politica della coalizione che esprime la maggioranza dei voti e dei parlamentari". E ancora: ...