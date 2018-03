La forma dell' acqua e Chiamami col tuo nome Oscar 2018 | miglior film e Sceneggiatura non

I compiti del Presidente della Repubblica per formare il Governo : Sergio Mattarella dovrà aspettare la nomina dei presidenti di Camera e Senato il 23 marzo. Poi avviare le consultazioni e capire chi è in grado di creare una maggioranza per governare

Sostenibilità : da Fao una nuova piattaforma per la segnalazione delle risorse forestali : Una nuova piattaforma online per la segnalazione dello stato e delle tendenze delle risorse forestali globali. Lo strumento, sviluppato dalla Fao con il sostegno finanziario dell’Unione europea e del governo della Finlandia, è stato presentato in occasione di una speciale cerimonia a Toluca, in Messico. La piattaforma, che sarà utilizzata per il prossimo Rapporto Globale sulle risorse forestali 2020 (Fra), consente ai Paesi di aumentare ...

RIforma PENSIONI/ Elsa Fornero commenta i risultati delle elezioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Elsa Fornero commenta i risultati delle elezioni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 marzo(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 12:41:00 GMT)

Notte degli Oscar. Trionfa La forma dell'acqua. Italia premiata a metà : Alla 90esima edizione degli Oscar, ha Trionfato il super favorito la "forma dell'acqua" di Guillermo del Toro, vincendo come miglior film. Vantava ben 13 nomination ed aveva già vinto il Leone d'Oro all'ultima Mostra del cinema di Venezia e il Golden Globe per la regia. Il regista messicano ideatore di creativi universi immaginativi ha voluto realizzare una leggenda senza tempo miscelando il tema dell'amore ...

Oscar 2018 - il doppio trionfo di Guillermo del Toro con La forma dell’acqua : Poche sorprese agli Oscar 2018 che, a differenza degli anni precedenti, avevano destato poche perplessità con le nomination e ancora più certezze con i pronostici, che si sono rivelati azzeccati. La 90° cerimonia dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha premiato il meglio del cinema del 2017, stabilendo che al top c’è La forma dell’acqua, ultima fatica di Guillermo del Toro, che aveva raccolto la bellezza di tredici ...

