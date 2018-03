La dolce attesa di Luigi Di Maio M5s convinto che la linea di Matteo Renzi naufragherà

Eva Longoria - dolce attesa a Los Angeles : Il sesto mese della prima gravidanza di Eva Longoria, 42 anni, è a Los Angeles. L’attrice di Desperate Housewives alterna passeggiate sulle colline di Hollywood al lavoro da regista (è impegnata sul set delle serie tv Blackish e The Mick) e a sessioni di shopping premaman. Come in queste foto per le strade di Beverly Hills, in cui tiene per mano il marito José Antonio Baston detto Pepe, 49, presidente del gruppo radiotelevisivo messicano ...

“Non posso…”. Ha una pancia tonda e tesa e tutto fa pensare che sia incinta. Ma questo non è l’addome di una donna in dolce attesa e la verità sul suo caso vi farà rabbrividire. Choc anche tra i medici. Attenzione - immagini molto forti : Finalmente la vita di Lila Bai, 70 anni, è cambiata. Alla donna, indiana, è stato rimosso dalle ovaie un tumore enorme. Quanto enorme? Beh, pesava 11.8 chilogrammi. Il punto è che la donna, che sapeva di avere qualcosa che non andava nelle ovaie, ha dovuto aspettare parecchio prima di sottoporsi a un intervento. Il motivo? Non poteva permettersi l’intervento così la crescita è continuata e continuata e il tumore è arrivato a essere di 40 ...

ROMANZO FAMIGLIARE/ Anticipazioni ultima puntata e diretta : Emma Liegi è in dolce attesa! (finale di stagione) : ROMANZO FAMIGLIARE, Anticipazioni del 29 gennaio 2018, su Rai 1. Mauriz ha una rivelazione importante da fare. Emma riuscirà a perdonare Agostino?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 23:19:00 GMT)

Barbara Tabita - l’attrice de I Cesaroni è in dolce attesa : ‘Quasi un miracolo’ : Barbara Tabita è in dolce attesa, e la notizia è per lei e per i suoi fan fonte di duplice gioia: l’attrice nota al grande pubblico per ruoli in fiction tv come I Cesaroni 4, infatti, non solo è riuscita a rimanere incinta a 42 anni, ma nel 2016 ha anche rischiato di morire a causa di una ischemia cerebrale. E’ lei stessa a parlarne in un’intervista al settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 26 gennaio: A 42 anni è ...

Cher Lloyd è in dolce attesa : già incinta di sei mesi del primo figlio : Era da un po’ che Cher Lloyd non compariva nei nostri radar e ora sappiamo perché! La cantante ha annunciato di essere incinta del primo figlio, avuto con il marito Craig Monk. Su Instagram, ha pubblicato un’immagine in bianco e nero con il pancione in primo piano: è già al sesto mese. I know it seems like I’ve been quiet for a while but I wanted to take this opportunity to bring you all up to speed on what I’ve been up to over ...

Giorgio Mastrota la figlia Natalia è in dolce attesa : La figlia di Giorgio Mastrota Natalia a poche settimane dalla nascita del suo ultimo fratellino Leonardo, svela la sua gravidanza su Instagram: “E fra un po’ non si vedranno piú neanche i piedi #pregnant #5months #belly #growing #chamonix @danielcastillolofthouse”. Giorgio Mastrota, 53 anni, e Natalia Estrada, 45, saranno presto nonni… giovanissimi. Anche incinta non rinuncia alla montagna, sua grande passione e passione ...

GONZALO HIGUAIN - C'È POSTA PER TE/ Il Pipita pronto a sposare Lara Wechsler? La coppia in dolce attesa : GONZALO HIGUAIN sarà uno degli ospiti della prima puntata della ventunesima edizione di C'è POSTA per te, programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Gravidanza : facciamo chiarezza sui principali rischi alimentari per le donne in dolce attesa : Mangiare alimenti sicuri è importante per la salute di tutti, ma lo è ancora di più per alcune categorie di persone maggiormente esposte a rischi alimentari. Una di queste categorie è rappresentata dalle donne in Gravidanza. Infatti dopo il concepimento nel corpo della donna iniziano dei cambiamenti che la possono rendere più sensibile, esponendola maggiormente alla possibilità di contrarre malattie a trasmissione alimentare. In questi casi non ...

Gossip news : Beatrice Borromeo è in dolce attesa? Video : In questo articolo vi daremo alcune informazioni sulla bella Beatrice Borromeo 32 anni e sulla sua dolce meta' Pierre Casiraghi 30. Ultimamente si è molto discusso sulla #gravidanza della nobildonna, gia' mamma di un bambino di nome Stefano. Cosa ci sara' di vero? Sono solo indiscrezioni o voci confermate? Ebbene pare che ci sia veramente un secondo figlio in arrivo per Pierre e Beatrice. La giornalista e il figlio di Stefano Casiraghi e ...

RAMA LILA GIUSTINI È INCINTA/ Uomini e Donne - l'ex corteggiatrice in dolce attesa : "Sarò una mamma dolcissima" : RAMA LILA GIUSTINI è INCINTA! Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice, che fu la scelta di Jonas Berami, in dolce attesa: arriva l'annuncio su Instagram!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:23:00 GMT)

Beatrice Borromeo incinta di Pierre Casiraghi / Dopo Stefano di nuovo in dolce attesa : il ricordo della nonna : Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la coppia aspetta il secondo figlio Dopo la nascita di Stefano nemmeno un anno fa, ecco le dichiarazioni di lei sulla gravidanza e il marito.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:16:00 GMT)

SHARON BERGONZI INCINTA/ L'ex corteggiatrice di Uomini e donne in dolce attesa : fan al settimo cielo! : SHARON BERGONZI INCINTA da la lieta novella su Instagram per festeggiare il primo anniversario di matrimonio. L'ex corteggiatrice avrà il suo bambino in primavera(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:02:00 GMT)

