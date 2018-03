La chitarra di Ed Sheeran all’asta | un regalo solidale per aiutare una famiglia in

optimaitalia

(Di lunedì 5 marzo 2018) Un gesto di solidarietà che ha fatto il giro del web e commosso migliaia di persone: unadi Edperuna bambina gravemente malata.Un gesto, quello del cantautore britannico, che ha colpito molto i fan e che sicuramente potrà donare una speranza a Melody, una bambina di undici anni che soffre della sindrome di Rett. Si tratta di una malattia neurologica che colpisce i bambini all'apparato motorio, e non solo. La sindrome di Rett, infatti, causa gravi problemi al linguaggio e la perdita delle capacità motorie, costringendo i bambini a non camminare.La necessità di fondi è sorta dal momento in cui l'ospedale londinese in cui la bambina è ricoverata ha deciso di sospendere la somministrazione di antidolorifici quali steroidi e morfina, che rischierebbero di peggiorare ulteriormente le condizioni fisiche di Melody. In particolare, i farmaci ...