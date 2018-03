La Certificazione Unica 2018 ex Cud deve essere consegnata entro il 31 marzo

Blastingnews

: RT @LeggiOggi_it: Certificazione unica, domani ultimo giorno per l'invio dei dati - - nicolakiaikido : RT @LeggiOggi_it: Certificazione unica, domani ultimo giorno per l'invio dei dati - - CommTelematico : Redditi dei professionisti: gli incassi a cavallo d’anno ed i riflessi su ritenute, certificazione unica e modello… - AvvCanu : Certificazione unica, domani ultimo giorno per l’invio dei dati -

(Di martedì 6 marzo 2018) La consegna dellaai soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente ed assimilati dovràinderogabilmente effettuatala data del 31, pertantotale data tutti i datori di lavoro sono tenuti a consegnare la, ex Cud, ai propri dipendenti. Il 31cade di sabato, pertanto, come da prassi consolidata nel caso di scadenze ricadenti nelle giornate del sabato o dei festivi, il termine ultimo viene prorogato fino al primo giorno feriale successivo, ovvero il 3 aprile. Cosa succede se lanon vieneal lavoratoreil termine? La, per legge, è un documento da produrre obbligatoriamente da parte del datore del lavoro, il quale attesta in questo modo tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta cui fa riferimento, oltre alla tassazione già ...