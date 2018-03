La bellezza di Handke Scrivere e leggere è tutt' uno col vivere

ilgiornale

(Di lunedì 5 marzo 2018) Questo di Peter, I giorni e le opere. Scritture d'accompagnamento (Guanda, pagg. 290, euro 19; a cura di Alessandra Iadicicco), che presenta una attenta e godibile traduzione e una postfazione indispensabile, è un libro che ricostruisce gli anni di formazione di questo autore (nato nel 1942 a Griffen in Carinzia), che da decenni ha inteso il suo «mestiere» di scrittore come un silente servizio alla parola, come conferma la silloge ora pubblicata, che raccoglie un insieme coerente di interventi, recensioni, uniti dal filo rosso della dedizione alla letteratura, intesa come scrittura e lettura, che già si annuncia nella breve prefazione dell'autore: «Ieri, domenica sera, 12 ottobre 2014, ho «incontrato» una speciale(...): ero salito, andando alla ventura, sul treno suburbano diretto a Versailles e, insieme a me, ...