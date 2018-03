La bellezza di Handke. Scrivere (e leggere) è tutt'uno col vivere : Questo di Peter Handke, I giorni e le opere. Scritture d'accompagnamento (Guanda, pagg. 290, euro 19; a cura di Alessandra Iadicicco), che presenta una attenta e godibile traduzione e una postfazione indispensabile, è un libro che ricostruisce gli anni di formazione di questo autore (nato nel 1942 a Griffen in Carinzia), che da decenni ha inteso il suo «mestiere» di scrittore come un silente servizio alla parola, come ...