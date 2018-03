Karina Cascella risponde alle accuse degli haters dopo Domenica Live

Karina Cascella zittita dalla moglie di Franco Terlizzi a Domenica Live : Franco Terlizzi, la moglie a Domenica Live attacca Karina Cascella La diretta di oggi di Domenica Live è iniziata con l’attacco di Karina Cascella nei confronti della famiglia di Franco Terlizzi. L’opinionista di Barbara d’Urso ha infatti dichiarato quanto segue: “Non si può permettere di dire una frase omofoba nel 2018, è inaccettabile!” Karina si è poi rivolta direttamente alla moglie e al figlio Michael del ...

Karina Cascella sui social presenta il nuovo fidanzato : Karina Cascella presenta il suo nuovo fidanzato Max Colombo sui social e scrive: “Ti amo ogni giorno di più”. “Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”. risponderebbe al nome di Max Colombo. “Il mio uomo meraviglioso”, scrive ancora Karina, che stavolta sembra davvero molto innamorata. Sebbene però la curiosità delle follower sia tanta, l’opinionista non rivela ulteriori dettagli sull’identità del principe ...

Karina Cascella contro Mercedesz ed Eva Henger : L’opinionista Karina Cascella è tornata a scagliarsi contro Eva Henger e sua figlia Mercedesz, rivolgendo delle dure accuse sul suo profilo Instagram. La Cascella dopo essersi scontrata con le Henger in diretta TV nel salotto di Barbara d’Urso, continua a sostenere che l’attrice abbia agito solo per una vendetta personale nei confronti di Francesco Monte, spinta da voglia di visibilità.“Quando le ho detto che si era vendicata per il fatto che ...

Karina Cascella contro Eva e Mercedesz Henger sul canna-gate : “Solo una questione di vendetta e visibilità” : Eva Henger e la figlia attaccate da Karina Cascella sul canna-gate dell’Isola dei Famosi Karina Cascella è tornata ad attaccare Eva Henger e la figlia Mercedesz. Dopo le nuove rivelazioni sul canna-gate dell’Isola dei Famosi, l’opinionista di Barbara d’Urso ha condiviso un lungo sfogo su Instagram. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha aspramente criticato […] L'articolo Karina Cascella contro Eva e Mercedesz ...

Karina Cascella sbotta contro Eva Henger dopo L’Isola dei Famosi : Eva Henger attaccata da Karina Cascella dopo L’Isola Ieri durante la diretta de L’Isola dei Famosi è stato mostrato il confessionale di Eva Henger avvenuto subito dopo la nomination di Francesco Monte, in cui aveva denunciato alla produzione il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne avesse fumato canne. Karina Cascella, che più volte a Domenica Live aveva attaccato l’ex pornostar di aver sollevato tutto questo ...

Karina Cascella - CHI È IL FIDANZATO?/ Max Colombo : l'accusa dell'ex fidanzata Francesca Brambilla1 : KARINA CASCELLA, l'opinionista di Barbara d'Urso trova l'amore tra le braccia di un misterioso fidanzato, ecco la fotografia su Instagram e la bellissima dedica che non lascia dubbi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:26:00 GMT)

Pietro Tartaglione Vs Karina Cascella/ Isola dei Famosi 2018 - in difesa di Rosa Perrotta : "Morta di fame" : E' scontro social tra Karina Cascella e Pietro Tartaglione per la controversa partecipazione di Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018. Chi avrà la meglio in questo eterno botta e risposta?(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:03:00 GMT)

“Il tuo cu**…”. Ah! Karina Cascella - ancora lei. E il trash aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...

FRANCESCO MONTE/ La difesa di Karina Cascella : "Eva Henger? Potrebbe essere sua madre" (Isola dei Famosi) : A prendere le difese di FRANCESCO MONTE, involontario protagonista del "droga-gate" dell'Isola dei Famosi 2018, anche Karina Cascella, che ha accusato Eva Henger di essersi accanita...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:41:00 GMT)