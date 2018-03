Karate | Serie A 2018 | Lorena Busà consolida una scintillante tradizione di famiglia

Karate - Serie A 2018 : Lorena Busà splendida a Salisburgo! Seconda nella categoria -55 kg. L’Italia chiude con tre podi : Il podio che non ti aspetti. Lorena Busà, sorella d’arte, ha conquistato il secondo posto nel’ultima giornata della Seconda tappa della Serie A 2018, in programma a Salisburgo tra venerdì 2 e domenica 4 marzo. L’atleta azzurra ha realizzato un percorso entusiasmante nella categoria -55 kg, quella in cui, per intenderci, solitamente si distingue in positivo Sara Cardin, incappata stavolta in una delle sue rarissime giornate ...

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Silvia Semeraro si conferma ai vertici nel kumite e sale sul secondo gradino del podio nei -68 kg : La seconda giornata di gare a Salisburgo (Austria) per la Series A di Karate regala un altro podio all’Italia, con il secondo posto di Silvia Semeraro nel kumite -68 kg. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dal kumite femminile, dove Silvia Semeraro si conferma tra le migliori al mondo nella categoria di peso dei -68 kg. L’azzurra ha vinto la proprio pool grazie alle vittorie in successione con la rappresentante di Hong ...

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Gianluca Gallo e Carola Casale sfiorano il podio nel kata - terzo posto per la Master Rapid nella gara a squadre : Si è aperta oggi a Salisburgo (Austria) la seconda tappa della Series A di Karate. Prima giornata dedicata interamente alle gare del kata, dove gli azzurri hanno realizzato una buona prestazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla gara maschile dove Gianluca Gallo si ferma ai piedi del podio dopo un torneo molto brillante. L’azzurro è riuscito a vincere in scioltezza tutti i match del proprio pool, ottenendo così ...

Cobra Kai : Nuovo trailer della Serie TV sequel di Karate Kid : Il servizio di video in streaming YouTube Red ha diffuso un Nuovo teaser trailer di Cobra Kai , atteso sequel del film di culto del 1984 Karate Kid . Ralph Macchio e William Zabka riprendono i ruoli di Daniel LaRusso e ...

Karate - Series A 2018 : Sara Cardin guida la pattuglia italiana a Salisburgo - ambizioni da podio per gli azzurri del kata : Le Series A 2018 approdano in Austria per la seconda tappa, in programma a Salisburgo tra venerdì 2 e domenica 4 marzo. Dopo l’appuntamento a Guadalajara, dunque, la competizione entra sempre più nel vivo, con i migliori interpreti mondiali della disciplina pronti a contendersi la vittoria e a testare il livello crescente di competitività del Karate in ambito internazionale, provando intanto a conquistare punti pesanti per il ranking in ...

Cobra Kai - il teaser della serie sequel di Karate Kid : “Alcune rivalità non tramontano mai“. Tutto iniziò nel 1984, con il primo film della saga Karate Kid: i campioni di arti marziali Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, interpretati rispettivamente da Ralph Macchio e William Zabka, si sfidavano senza esclusione di colpi sotto gli occhi del sensei Miyagi. A distanza di più di trent’anni, la loro conflittualità non è ancora sopita e anzi sarà al centro di Cobra Kai, una nuova serie ...

Karate - Serie A 2018 : non c’è gloria per gli azzurri a Guadalajara - il podio per l’Italia è una chimera : Un avvio di stagione da dimenticare. L’Italia continua a far fatica tra i Senior e non è riuscita ancora ad apporre un sigillo di rilievo in zona podio, eccezion fatta per il terzo posto del team maschile del kata a Parigi, nella prima tappa della Premier League, un risultato maturato però senza vincere un solo incontro. A Guadalajara una Nazionale in formato ridotto non è riuscita neppure a sfiorare il podio nelle prove individuali, ...

Karate - Serie A 2018 : nessun podio per l’Italia a Guadalajara - azzurri tutti eliminati nei ripescaggi : Prosegue il momento difficile dell’Italia del Karate tra i Senior. Dopo il flop della tappa di Parigi in Premier League, anche da Guadalajara, nel primo appuntamento della Serie A 2018, non arrivano podi per i colori azzurri. Gli italiani impegnati oggi nei ripescaggi delle prove individuali, infatti, sono stati eliminati ben prima di avere accesso alle finali per il bronzo, un segnale non ancora allarmante ma da non sottovalutare in ...

Karate - Serie A 2018 : Italia a secco di finali a Guadalajara - pochi azzurri accedono ai ripescaggi : Poca gloria per i colori azzurri a Guadalajara, dove è in corso la prima tappa della Serie A 2018 di Karate. Nessun Italiano è riuscito a strappare il pass per la finale e sono decisamente pochi i rappresentanti del Bel Paese che hanno avuto accesso ai primi turni del tabellone dei ripescaggi. Nelle eliminatorie del kumite, si registra un’altra giornata tutt’altro che positiva per l’Italia. Nella categoria -50 kg Silvia Sassano ...

Karate - Serie A 2018 : azzurro spento nella prima giornata a Guadalajara - nessun italiano ottiene il pass per le finali : Prosegue il momento non positivo dell’Italia nel Karate. nella prima giornata di eliminatorie a Guadalajara, dove è in corso la prima tappa della Serie A 2018, nessun azzurro è riuscito a qualificarsi per le finali che andranno in scena domenica 11 febbraio. Il kata stavolta non si è rivelato fucina di medaglie per i colori italiani e, tra gli uomini, i migliori sono Franco Sacristani e Gianluca Gallo, che hanno superato i primi due turni, ...

Karate - Serie A 2018 : stelle a confronto a Guadalajara - Italia in cerca di riscatto ma senza Luigi Busà e Sara Cardin : Sarà Guadalajara ad ospitare la prima tappa della Serie A 2018 di Karate. Tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio, tanti grandi interpreti della disciplina entreranno in scena per conquistare il podio e guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione a Tokyo 2020. La tappa parigina della Premier League ha consolidato il predominio del Giappone, che ha messo in fila la Francia e i Paesi del Medio Oriente, ...

Karate - Serie A Guadalajara 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione del Karate è entrata ufficialmente nel vivo ormai da qualche settimana e nel prossimo weekend prenderà il via anche la Serie A 2018, la cui prima tappa andrà in scena a Guadalajara, in Spagna, tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio. Sarà un’occasione importante per tanti atleti per guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma per i big della disciplina si ...