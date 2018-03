Juventus | Allegri e le sue folli convinzioni | il tecnico si è creato da solo un bel

calcioweb.eu

(Di lunedì 5 marzo 2018) Massimilianosi appresta a preparare la gara di mercoledì contro il Tottenham, valida per l’approdo ai quarti di finale di Champions League. Si fa un gran parlare nelle ultime ore delle condizioni di Higuain, il quale sembra essere in netta ripresa in vista della gara che potrebbe valere una stagione. Ebbene, i caso di rientro del Pipita,si troverebbe a dover affrontare un bel problema di formazione. Il suo 4-3-3 sembra oramai rodato ed anche contro la Lazio dopo i primi 10 minuti con un altro modulo, ha deciso di tornare al 4-3-3 che al momento dà ampie garanzie. In questo modulo però, ha detto lo stesso, Dybala può giocareda prima punta, idem Higuain. Il che, se la matematica non è un opinione, vuol dire che i due non possono giocare assieme ma sono uno l’alternativa dell’altro. Alfredo Falcone/LaPresse Una vera e propriaa. Il ...