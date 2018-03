Juve su Emre Can | ora i bianconeri hanno fretta di chiudere l' affare

Juve - ecco il problema per Emre Can : Secondo quanto riportato da Rai Sport il problema che sta bloccando l'affare Emre Can è legato alle commissioni altissime da dare all'agente.

Juve - due squadre provano a soffiarti Emre Can : Secondo Rai Sport , sono due le squadre che stanno provando a soffiare Emre Can alla Juventus. Si tratta di Real Madrid e Manchester City, entrambe intrigate dall'occasione a costo zero dal Liverpool.

Juventus - ecco perché Emre Can non ha ancora firmato : Secondo quanto rivela Rai Sport , la firma di Emre Can con la Juventus non è ancora arrivata a causa di alcuni dettagli economici: non c'è ancora l'accordo sulla cifra da versare al calciatore al momento della firma e sulla ...

Juventus - Marotta a carte scoperte : “Darmian? Giocatore interessante. Emre Can? Noi facciamo…” : Juventus, Marotta a carte scoperte: “Darmian? Giocatore interessante. Emre Can? Noi facciamo…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta- Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della consegna del premio Sportivo Piemontese dell’Anno. DARMIAN ED Emre CAN OBIETTIVI CONCRETI Marotta ha rotto gli ...

Juve - incontro per Emre Can : Ecco perchè, come riporta la Gazzetta dello Sport , la dirigenza ha fissato un incontro per la prossima settimana in quel di Liverpool, dove parleranno con gli intermediari del giocatore.

JuveNTUS - MAROTTA SU EMRE CAN E HIGUAIN/ Tra il recupero del Pipita e il mercato : "Kane? Impossibile" : JUVENTUS, MAROTTA su EMRE Can e HIGUAIN: l'amministratore delegato bianconero ha sottolineato che servirà prudenza per il ritorno del Pipita, mentre c'è la fila per il tedesco del Liverpool.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Incredibile ma vero : Juventus - si complica Emre Can! : Emre Can è ormai da mesi dato come il primo acquisto della prossima stagione della Juventus. Il contratto del calciatore tedesco con il Liverpool scade a giugno ed il club bianconero sarebbe ad un passo dall’accordo per portarlo a Torino a parametro zero. Vicini all’accordo sì, ma la firma non arriva. Il calciatore glissa, rinvia, temporeggia e la Juventus, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, si starebbe ...

Calciomercato Juventus : obiettivi Emre Can e Romagnoli : La neve caduta ieri a Torino ha causato il rinvio di Juventus-Atalanta. La compagne bianconera, però, è già concentrata sui prossimi impegni, la semifinale di ritorno di Coppa Italia sempre contro i bergamaschi all'Allianz Stadium, la sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio e, soprattutto, il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham. Tre sfide che diranno molto sulla stagione della Vecchia Signora, la quale guarda ...

Calciomercato - Emre Can chiede tempo : la Juventus in attesa : TORINO - Emre Can non ha rinnovato il contratto che fino al 30 giugno lo lega al Liverpool perché ha intenzione di lasciare il club inglese. Tanto che Klopp , dopo aver insistito da agosto, quando c'...

Calciomercato Juventus - non solo Emre Can : la mossa di Marotta per giugno! : La Juventus è sempre stata abile a programmare il mercato estivo con anticipo ed anche in questa stagione sta lavorando in maniera minuziosa in vista della prossima annata. La situazione legata ad Emre Can non è l’unica al vaglio di Marotta e Paratici. E’ ormai ben noto l’addio di alcune pedine importanti come Lichtsteiner ed Asamoah, dunque la società sta valutando le possibili mosse per il prossimo anno. Sulla sinistra ...

Juventus - rivoluzione a centrocampo : via Marchisio e Khedira. Insidia Real per Emre Can - ma… : Juventus, rivoluzione a centrocampo: via Marchisio e Khedira. Insidia Real per Emre Can, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, rivoluzione A centrocampo- La Juventus guarda al futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato trapelate nelle ultime ore, i bianconeri, in vista della prossima stagione, potrebbero dire addio a Marchisio e ...

Juventus - in Inghilterra : 'Il Liverpool ha già il sostituto di Emre Can' : ' Emre Can alla Juventus? Credo - racconta ai microfoni di Rai Sport - sia un loro sicuro giocatore per l'anno prossimo, c'è la volontà da parte del giocatore. Condivido la scelta, è un grande colpo ...

Juve - Gerrard 'ufficializza' la cessione di Emre Can VIDEO : Il Liverpool si sta preparando ad un futuro senza Emre Can, e a confermarlo è Steven Gerrard, storico capitano dei Reds. Da lui, infatti, proviene l'ultimo indizio, dato a microfoni di Bt Sport: 'Un giudizio sul centrocampo del Liverpool? Bisogna aspettare, perché Emre Can andrà via e Naby Keita arriverà come nuovo numero 8 in estate'. 'Emre Can is leaving' #LFC #PORLIV pic.twitter.com/...

Emre Can alla Juve? Gerrard allo scoperto : che rivelazione! : La Juventus è reduce dal 2-2 maturato nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Per i bianconeri però è già tempo di pensare al derby della Mole con il Torino, in programma domenica alle 12.30 allo stadio ‘Grande Torino’. Nelle ultime ore sono arrivate anche importanti novità in merito alla situazione di Emre Can, primo grande obiettivo della dirigenza del club piemontese in vista della ...