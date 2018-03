Juve | Dybala | quasi un terzo dei gol nel recupero E la Juve comanda dopo il 90'

Dybala - l'uomo in più della Juve : Mercoledì a Wembley il ritorno con il Tottenham. I bianconeri puntano su Dybala: decisivo con la Lazio, vuole sbloccarsi in Champions , ultimi gol un anno fa al Barca, Diciotto gol in 31 partite, ...

Juventus - in vista del Tottenham Allegri si gode Dybala e valuta le condizioni di Higuain e Mandzukic : TORINO - Domenica di lavoro a Vinovo, in vista del prossimo impegno decisivo mercoledì a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Ancora in dubbio Gonzalo Higuain che ha ...

Juventus-Dybala - sarà il gol scudetto? Il Napoli crolla - Sarri firma la resa : “Juve di un altro pianeta…” : Juventus-Dybala, sarà il gol scudetto? Il Napoli crolla, Sarri firma la resa: “Juve di un altro pianeta…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Dybala- Un gol che potrebbe riscrivere la storia del campionato. Dybala gela l’Olimpico al minuto 93′. Un gol di pregevole fattura. Un gol da fenomeno. Finta, dribbling sullo ...

Juve - ora il Tottenham : più fiducia col vero Dybala. E le ali riposate... : Gli ultimi minuti di Roma possono essere stati anche i primi di Londra. Il gol segnato da Paulo Dybala potrà diventare decisivo, a maggio, per le sorti del campionato. Ma potrebbe aver cambiato anche ...

Dybala - un lampo nel buio di Lazio-Juve : "A Londra dovremo fare di più" : Il numero 10 bianconero raggiante dopo il gol decisivo. E Allegri esalta lui e la squadra: "Caratterialmente straordinari. Per Paulo una rete che vale molto"

Napoli-Roma 2-4 : il crollo al San Paolo - la Juve a un punto Dybala spinge i bianconeri : Gli azzurri crollano al San Paolo, passano dal +4 sulla Juventus a un teorico -2. Gol lampo di Insigne, pareggio immediato del giovane turco, poi sale in cattedra il serbo

Lazio-Juventus 0-1 : decide Dybala all'ultimo palpito. Inzaghi ora è quarto : Il recupero, stavolta, sorride alla Juventus. Vendicato il ko di Supercoppa proprio all?ultimo tuffo. Dybala ritorna marziano e con una giocata delle sue manda ko una Lazio stoica. Finta su...

Juve - Barzagli : 'Giusto addio alla Nazionale. Su Dybala e il Tottenham...' : Il difensore della Juventus Andrea Barzagli ha commentato così a Sky Sport la vittoria con la Lazio: 'Volevamo mettere tutta la pressione del mondo sul Napoli e ci siamo riusciti. Mancano ancora tante partite alla fine e dobbiamo continuare così, macinando punti. La vittoria di oggi è stata molto pesante. Dybala? Ci ha dato un bel segnale. ...

Dybala - gol importante per me e Juventus : "Oggi non sapevo se avrei avuto la forza di giocare 90', ma alla fine mi sentivo bene e sono anche riuscito a segnare - ha aggiunto il giocatore ai microfoni di Sky Sport -. La nostra partita non è ...

Lazio-Juve 0-1 - colpo di Dybala al 93'. Tabellino e classifica : Bianconeri vincenti all'Olimpico contro i biancocelesti. Risolve una rete di Dybala nel recupero Spal-Bologna 1-0, gol di Grassi

Juventus - Dybala : 'Scudetto? Sarà lotta con il Napoli fino alla fine' : ' È stata la prima gara dopo il mio infortunio e per fortuna ho fatto questo gol che ha aiutato la squadra - ha detto l'argentino a Premium Sport -. Vogliamo vincere tutto, ora dobbiamo pensare alla ...

Juve - Dybala gol da Champions : "Ma a Londra serve di più" : Le speranze di vincere la partita con la Lazio erano ormai al lumicino. Poi il controllo, il tunnel a Luiz Felipe, il contrasto con Parolo e il tiro praticamente da terra che permette alla Juve di ...