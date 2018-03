Ivory | con Guadagnino storia universale

Oscar : trionfa La forma dell'acqua. Italia vince con sceneggiatura Ivory per Guadagnino : La forma dell'acqua è il miglior film degli Oscar 2018. La pellicola di Guillermo del Toro conquista in totale 4 statuette in una premiazione senza grosse sorprese rispetto alle previsioni. A Frances ...

Notte degli Oscar - l’Italia vince con James Ivory. Miglior film a The Shape of Water di Del Toro : «L’Oscar è l’uomo ideale: tiene le mani a posto, non dice mai cose fuori luogo e soprattutto non ha un pene. È esattamente l’uomo di cui c’è bisogno oggi a Hollywood». Non ci va leggero Jimmy Kimmel nella sua introduzione della novantesima cerimonia di premiazione degli Oscar che come ci si aspettava è centrata sul nuovo ruolo delle donne e delle m...