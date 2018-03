Italia | in Lombardia Fontana stravince | continua regno centrodestra

Italia - la Lombardia rimane al centrodestra con Fontana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Milano, 5 mar. (AdnKronos) - La Lombardia che esce dalle Elezioni politiche del 4 marzo è a trazione leghista. La Lega di Matteo Salvini ha ribaltato i rapporti di Forza del 2013, doppiando Forza Italia in tutte le circoscrizioni. Al Senato, il centrodestra in Lombardia prende il 47,2% dei voti e il

Il candidato di centrodestra in Lombardia Attilio Fontana al 39,10%, il suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori al 34,3%, indietro di cinque punti. Sono questi i risultati della prima proiezione

Il candidato di centrodestra in Lombardia Attilio Fontana al 39,10%, il suo avversario di centrosinistra Giorgio Gori al 34,3%, indietro di cinque punti. Sono questi i risultati della prima proiezione di Opinio Italia per la Rai. Dario Violi (M5S) si attesta al 21,4% mentre Onorio Rosati di LeU al 3,2%. Il campione è del 5% e ha un margine di errore del 4 per cento.Anche per le proiezioni Swg per La7, con copertura del 20%, Fontana

Elezioni politiche Italiane 2018 - affluenza alle urne definitiva : dato ufficiale al 74% - Lombardia e Veneto sfiorano l’80% [DATI LIVE] : 1/28 ...

Il Sindaco di Gorla Maggiore, PIETRO Zappamiglio, ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali della Lombardia con Forza Italia.

Dalla sanità alla scuola, la Regione è il benchmark. Grazie alla ricetta sussidiaria applicata in 18 anni dall'ex Governatore. Che si candida a esportarla nel resto del Paese. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:08:00 GMT)ELEZIONI 2018/ FORMIGONI (Noi per l'Italia): le mie differenze da Civica Popolare e Lega, di R. FORMIGONIFORMIGONI ASSOLTO/ "Mi candido per rifare il centro popolare, cattolico e riformista", di R.

Candidato alle elezioni regionali in Lombardia, nelle liste di Forza Italia (collegio Milano e provincia), MAURIZIO Broccanello spiega le ragioni del suo impegno politico(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 17:12:00 GMT)LETTERA/ Isabella Rauti: in campo il 4 marzo per difendere la nostra identità e combattere gli inciuciELEZIONI E MEDIA/ Sondaggi, spot e presenze tv: le nuove stranezze della campagna elettorale, di Yoda

"Gori si presenta furbescamente come paladino del buono scuola ma non è credibile. Il Pd e il suo programma lo smentiscono". RAFFAELE Cattaneo (Noi con l'Italia) risponde a G. Gori(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:19:00 GMT)ELEZIONI IN LOMBARDIA/ Gori: la Lega ha tagliato il buono scuola, ecco come lo rilancioREFERENDUM AUTONOMIA/ In LOMBARDIA e Veneto: soldi & competenze, ecco come funziona, di R. Cattaneo

L'e-commerce Italiano continua a crescere : Lombardia al top : L’e-commerce italiano continua a crescere secondo quanto emerge da un’indagine condotta da Confesercenti sulla base dei dati camerali e dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano. Le...