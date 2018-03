Italia | all' estero il PD tiene | primo in Europa

Curling - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Novità tra gli uomini rispetto alle Olimpiadi : Ultimo grande appuntamento della stagione del Curling dopo i Giochi Olimpici, i Mondiali 2018. Due eventi importanti per l’Italia, qualificata sia con la formazione femminile, in scena negli Stati Uniti, a Las Vegas, dal 31 marzo all’8 aprile, che con quella maschile, che invece giocherà in Canada, a North Bay, dal 17 al 25 marzo. Le convocate dell’Italia per i Mondiali femminili di Curling Le azzurre si presentano ...

Messaggi Android aggiunge il supporto alle chat anche in Italia : Il supporto alle chat su Messaggi Android arriva anche il Italia, anche se al momento non sembra sia utilizzabile. La novità dovrebbe preludere a un maggior utilizzo degli RCS anche nel nostro Paese. L'articolo Messaggi Android aggiunge il supporto alle chat anche in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

C'è un posto dove il Pd ha vinto : è fuori dall'Italia : C'è un posto dove il Pd ha vinto: è fuori dall'Italia. Nel voto all'estero infatti il partito di Matteo Renzi è in testa. Secondo i dati del Viminale, il Partito democratico - a più della metà delle ...

Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo - atteso il rientro in Italia dalla Turchia : “L’incubo è finito” : Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo, atteso il rientro in Italia dalla Turchia: “L’incubo è finito” Rosa Di Domenico, scomparsa a maggio, atterrerà all’aeroporto di Capodichino nel pomeriggio Continua a leggere L'articolo Quindicenne scomparsa da Sant’Antimo, atteso il rientro in Italia dalla Turchia: “L’incubo è finito” è su NewsGo.

Tumore alla prostata - l’Italia in prima linea per nuova terapia a ultrasuoni : Una tecnica innovativa, descritta come una vera e propria rivoluzione nella diagnosi precoce per la cura del cancro alla prostata. E’ la terapia a ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS), grazie alla quale oggi è possibile non solo individuare, ma anche trattare con estrema precisione, e in modo non invasivo, forme tumorali localizzate preservando la qualità della vita dei pazienti. Dei risultati clinici e degli ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

SENATO SEGGI ED ELETTI - RISULTATI ELEZIONI 2018/ Lega e Forza Italia a pari seggi. Galliani e Bossi passano : SEGGI ed ELETTI SENATO, RISULTATI ELEZIONI 2018: mancano 26 SEGGI al centrodestra per ottenere la maggioranza. Esclusioni eccellenti: Renzi si salva a Firenze, cade la Fedeli(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 16:54:00 GMT)

Per essere espulsi dall'Italia basta spogliarsi davanti ai politici? : Il siparietto che ha visti protagonisti Silvio Berlusconi e una donna nuda ieri 4 marzo 2018 al seggio di via Scrosati a Milano non rientra in un processo che coinvolge minorenni o festini. Si tratta di una contestazione in piena regola da parte del movimento attivista francese Femen, che ha protestato contro la presenza del leader di Forza Italia. Ciò che fa sorridere, e in realtà anche discutere, è come a volte le politiche di rimpatrio siano ...

Italia - da voto all'estero risultati diversi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Elton John - doppia data Italiana per il tour di addio : il 29 e 30 maggio 2019 all'Arena di Verona : I due spettacoli si aggiungono alla lunga lista delle tappe europee annunciate come parte dell'epico tour finale presentato alla Gotham Hall di New York a gennaio. Dopo Vienna, i primi concerti ...

BURIAN BIS - METEO ONDATA DI GELO DALLA SIBERIA/ Italia - a fine marzo torna il maltempo : BURIAN bis, METEO ONDATA di GELO DALLA SIBERIA: previsto a fine marzo il ritorno del maltempo, rischio neve in pianura secondo il modello internazionale americano(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:55:00 GMT)

Italiani all'estero in controtendenza : tiene il Pd - 5 Stelle solo al 17% : Il Pd crolla in Italia, me tiene nella circoscrizione estero dove, in base ai dati del ministero dell’Interno, sui seggi scrutinati finora, circa la metà, il Partito democratico ha raccolto il 26% dei voti. Tra gli Italiani all&rsquo...