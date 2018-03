Isola | ipotesi espulsione per Franco Terlizzi

Isola Dei Famosi 2018 : Jeremias Rodriguez prossimo naufrago? Ipotesi o realtà? : Jeremias Rodriguez futuro naufrago dell’Isola Dei Famosi 2018? Pare ormai una sorta di “ragionamento perfetto”: “un Rodriguez sta ad un reality come Eva Henger al porno”. O per voler parafrasare un antico proverbio: “un belenno al giorno toglie il medico di torno” Jeremias Rodriguez in partenza per l’Honduras? Aldilà dello scherzo e delle battute pare che il piccolo di casa Rodriguez non sia stufo di reality. Oggi, infatti, venerdì 2 ...