Isola dei Famosi 2018 Diretta | Cecilia Capriotti rientra in gioco? Settima puntata

“Espulsione in vista…”. Isola dei Famosi - qualcuno rischia grosso. L’indiscrezione a pochissimo dalla diretta che promette nuovi ingressi ma - a quanto pare - anche uscite : Isola dei Famosi, puntata numero sette. Il reality, dopo un paio di settimane, ritorna alle origini e dopo un paio di settimane in diretta di martedì, ritorna al lunedì sera. Sarà un ‘puntatone’ stando alle anticipazioni che, ovviamente, più si avvicina la diretta e più si fanno interessanti. In studio, come sempre, la padrona di casa Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Intanto ...

ROSA PERROTTA/ Ha fumato una canna assieme a Francesco Monte (Isola dei Famosi 2018) : ROSA PERROTTA conquista consensi fra il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 grazie alla lettera di Pietro Tartaglione. I bookmakers prevedono invece la sua nomination. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:32:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA vs Isola dei FAMOSI/ L'infortunio di Craig Warwick : fuga dalla Macchina della Verità? : STRISCIA la NOTIZIA contro ISOLA dei FAMOSI: durante la puntata di stasera, verrano svelati i nomi dei 4 concorrenti che avrebbero fumato con Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:11:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - settima puntata del 5 marzo in diretta : Stefano De Martino - Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’appuntamento con la settima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della settima puntata A partire dalle 21.30 circa, su Canale 5, Alessia Marcuzzi conduce la ...

Francesca Cipriani senza costume all'Isola dei Famosi - Franco Terlizzi : 'Ma sei impazzita?' : Atmosfera bollente sull' Isola dei Famosi a poche ore dalla nuova diretta. Dopo il bagno nudo di Filippo Nardi e le confessioni hot sulla sua vita intima di Cecilia Capriotti , è Francesca Cipriani a '...

Isola dei Famosi - ora Chiara Nasti rompe il silenzio su "cannagate" : Dopo settimane che non si fa altro che parlare del presunto consumo di marijuana all' Isola dei Famosi , ma soprattutto non si fa altro che tirare in ballo nuovi testimoni, ora a parlare è Chiara ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Anticipazioni e diretta : il proposito di Nadia Rinaldi (Settima puntata - 5 marzo) : ISOLA dei FAMOSI 2018, settima puntata Anticipazioni, diretta e news: Craig Warwick e Franco Terlizzi si confronteranno faccia a faccia dopo le accuse di omofobia del sensitivo.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Marco Ferri / Cosa nasconde la lite con Alessia Mancini? Video (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri nel mirino di Aida Nazar: il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 sarebbe in realtà omofobo ed attento agli interessi economici. Sarà vero?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:24:00 GMT)

“Lasciami in pace… adesso vomito!”. Lite furibonda sull’Isola dei Famosi. Notte di passione in Honduras : urla - strepiti e disperazione - ormai gli animi sono incandescenti. Quello che è successo ha creato il finimondo : tutti ad accapigliarsi : La vita sull’Isola dei Famosi diventa sempre più dura e i rapporti tra i naufraghi iniziano a diventare più tesi. La mancanza di comodità, la fame e la lontananza da casa possono giocare dei brutti tiri. Nelle ultime ora qualcuno ha seriamente perso la pazienza e l’insofferenza si è fatta sentire forte e chiara. Questa volta a perdere le staffe è stato Jonathan Kashanian che normalmente resta sempre molto calmo e tranquillo, ...

CECILIA CAPRIOTTI/ Racconta l'incontro hot : "Ho detto adesso lo voglio stupire - ma..." (Isola dei Famosi 2018) : CECILIA CAPRIOTTI ha una seconda possibilità all'Isola dei Famosi 2018: riuscirà a mantenere la calma di fronte allo storico nemico Filippo Nardi?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:22:00 GMT)

Isola dei famosi - il dramma umano di Bianca Atzei : massacrata dagli altri naufraghi - coalizzati contro di lei : All' Isola dei famosi , momenti drammatici per Bianca Atzei : tutti i naufraghi, o quasi, si schierano compatti contro di lei in attesa del verdetto sull'eliminazione. Paola di Benedetto, Filippo ...

MARCO FERRI/ L'amicizia con Jonathan Kashanian è una finta? Lo scoop di Aida Nazar (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI nel mirino di Aida Nazar: il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 sarebbe in realtà omofobo ed attento agli interessi economici. Sarà vero?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:09:00 GMT)