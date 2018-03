Isle of Dogs | scritto | diretto | prodotto da Anderson | è una composizione fulminante di

Isle of Dogs : ... lo scienziato, non solo scienziato ma, anche e soprattutto, candidato del principale partito di opposizione, il Partito della Scienza, il professor Watanabe, saprebbe bene come guarire questo morbo, ...

Festival di Berlino 2018 - apre Wes Anderson con il cartone animato Isle of Dogs : super cast di attori : Nell’anno (cinese) del Cane il Festival di Berlino azzecca il film d’apertura con un’apologia cinofila dalla prestigiosa e affezionata firma di Wes Anderson. Isle of Dogs, questo è il titolo dell’operain concorso del talentuoso cineasta texano, è il suo secondo film d’animazione dopo Fantastic Mr Fox ed è un’arguta metafora sociale e politica che sa divertire e intenerire nell’inconfondibile “stile Wes Anderson”. corale come da sua tradizione, ...

