Isis | in un video il colpo di grazia a un soldato Usa in Niger

Niger - Isis pubblica il video dell'imboscata contro soldati Usa : Niger, 4 ottobre 2017. I soldati americani cadono in un'imboscata e quattro di loro vengono uccisi da un gruppo di miliziani dello Stato Islamico. Gli ultimi istanti delle loro vite sono catturati dalla telecamera che uno di loro indossa sul caschetto. Immagini diffuse oggi dall'Isis. Un'iniziativa, ha commentato il Pentagono, che "dimostra la depravazione del nemico che stiamo combattendo".Il videoNove minuti di ...

Le Iene : "In Germania comprati 3mila voti. Brogli sul voto estero". La procura acquIsisce il video : "Una compravendita di 3.000 voti a Colonia, in Germania, documentata da un filmato esclusivo, ripreso 4 giorni fa con una candid camera. E il filmato ha dell'incredibile". Le Iene Mediaset tornano a colpire e pubblicano sul loro sito il servizio che fa seguito a altri quattro servizi sulla "possibilità di Brogli con il voto degli italiani all'estero grazie alla testimonianza di 'cacciatori di plichi', ovvero cacciatori di schede ancora da ...

Guardian : '50 miliziani dell'Isis arrivati coi barconi' - Viminale smentisce Video : Sta facendo discutere la notizia che la testata giornalistica inglese 'The Guardian' ha lanciato sul rischio di infiltrazioni terroristiche in Italia. Stando a come riportato sul 'Corriere Della Sera', la testata britannica di orientamento progressista ha ripreso una lista dell'Interpol incentrata su cinquanta foreign fighters [Video] dell'autoproclamato Stato Islamico che sarebbero arrivati in Italia con i barconi. Tutti i cinquanta miliziani ...

Pericolo Isis : combattenti sbarcati sulle coste italiane? Video : Secondo quanto riportato dall'#interpol, 50 sospetti militanti dell'#Isis, di nazionalita' tunisina, sono arrivati via mare in Italia, sbarcati sulle coste della Sicilia. Allarme Isis? A rivelare la notizia,il quotidiano britannico The Guardian [Video], secondo il quale l'Interpol ha inviato al ministero dell'Interno gia' il 29 novembre l'elenco dei sospettati. Secondo tale lista, tutti i 50 tunisini sono indicati come membri dell'Isis. Uno dei ...

Allarme terrorismo : miliziani dell'Isis sono sbarcati in Italia? Video : Allarme #terrorismo, uno di quegli allarmi che preoccupano maggiormente le popolazioni di ogni continente e di ogni luogo e che, nelle ultime ore, sembra essere sopraggiunto anche all'interno della penisola italiana. Un Allarme che lascia riaffiorare alla mente le orribili scene degli attentati che negli ultimi anni sono stati macabri teatri di molte citta' e che continuera' sempre a far nascere la preoccupazione e la paura. Sarebbe stata ...

Sbarcati in Italia 50 combattenti dell'Isis? Video : E' stata proprio l'Interpol a far girare la notizia che sarebbero arrivati proprio nel nostro paese ben 50 persone reclutate dall'Isis per combattere. Gli uomini sarebbero Sbarcati sul territorio siciliano il 29 novembre 2017, ma la notizia è stata diffusa solo ora. Nazionalita' tunisina La notizia che ha fatto scalpore è stata diffusa dal quotidiano The Guardian e le fonti sarebbero proprio quelle dell'Interpol, che avrebbero permesso la ...

Sbarcati in Italia 50 combattenti dell'Isis? Video : Pensiamo a Londra, Barcellona o New York, alle vittime che quelle stragi hanno causato, a milioni di vite terminate per volere di menti folli, come quelle islamiche che credono che il mondo non sia ...

In un Afghanistan senza controllo - Save The Children diventa bersaglio Isis Video : A 4 giorni dall' attacco talebano all'Hotel Intercontinental Video a Kabul, un nuovo attentato terroristico colpisce la città orientale dell' Afghanistan : è la sede britannica #Save the Children ad ...

In un Afghanistan senza controllo - Save The Children diventa bersaglio Isis Video : A 4 giorni dall'attacco talebano all'Hotel Intercontinental [Video] a Kabul, un nuovo attentato terroristico colpisce la citta' orientale dell'Afghanistan: è la sede britannica #Save the Children ad essere nel mirino dei terroristi, stavolta però non sono i #taliban ma l'l'#Isis ad impegnare in un conflitto di più di 10 ore le forze speciali di Kabul. Save the Children colpita L'attentato risale alle 9 ora locale di ieri [Video], quando, quasi ...

Afghanistan - attacco a Save the Children/ Video Isis a Jalalabad : sito e social neri in segno di lutto : Attentato in Afghanistan, attacco alla sede di Save The Children: Video, ultime notizie a Jalalabad. Kamikaze e commando in azione: morti e feriti. Isis rivendica l'attacco contro la Ong(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:54:00 GMT)

AFGHANISTAN - ATTACCO A SAVE THE CHILDREN/ Video Isis a Jalalabad : 6 morti - Amnesty “orrendo crimine di guerra” : Attentato in AFGHANISTAN, ATTACCO alla sede di SAVE The CHILDREN: Video, ultime notizie a Jalalabad. Kamikaze e commando in azione: morti e feriti. Isis rivendica l'ATTACCO contro la Ong(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 18:08:00 GMT)

Afghanistan - attacco a Save The Children/ Jalalabad - video : kamikaze Isis in sede - “sospese attività Ong” : Attentato in Afghanistan, attacco alla sede di Save The Children: video, ultime notizie a Jalalabad. kamikaze e commando in azione: morti e feriti. Isis rivendica l'attacco contro la Ong(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 13:55:00 GMT)

“Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”/Video - frase choc di Carmine Castoro : il saluto a Marina Ripa di Meana : “Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”: Video, frase choc di Carmine Castoro e imbarazzo a Otto e Mezzo. Lilli Gruber prova a metterci una “toppa” ma intanto i social insorgono...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:22:00 GMT)

“Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”/ Video - frase choc di Carmine Castoro : imbarazzo a Otto e Mezzo : “Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”: Video, frase choc di Carmine Castoro e imbarazzo a Otto e Mezzo. Lilli Gruber prova a metterci una “toppa” ma intanto i social insorgono...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:55:00 GMT)