Intervista di Alessia Mocci a Giovanna Fracassi | vi presentiamo il nuovo libro Nella

Intervista di Alessia Mocci a Cristina Zaltieri : traduttrice del filosofo François Zourabichvili per Negretto Editore : “Sarebbe un delirio di onnipotenza pensare di porre termine ad ogni ibridazione del sé con l’altro (noi non siamo Dio, sia modi finiti di Dio) ma il cammino etico che Spinoza ci indica è quello del passaggio dall’essere in balia delle chimere alla separazione dagli inviluppi che ci snaturano (dipendenze, relazioni mortifere …) e inoltre […]

Intervista di Alessia Mocci a Cristina Zaltieri : traduttrice del filosofo François Zourabichvili per Negretto Editore : “Sarebbe un delirio di onnipotenza pensare di porre termine ad ogni ibridazione del sé con l’altro (noi non siamo Dio, sia modi finiti di Dio) ma il cammino etico che Spinoza ci indica è quello del passaggio dall’essere in balia delle chimere alla separazione dagli inviluppi che ci snaturano (dipendenze, relazioni mortifere …) e inoltre […]

Intervista di Alessia Mocci a Cristina Zaltieri : traduttrice del filosofo François Zourabichvili per Negretto Editore : “Sarebbe un delirio di onnipotenza pensare di porre termine ad ogni ibridazione del sé con l’altro (noi non siamo Dio, sia modi finiti di Dio) ma il cammino etico che Spinoza ci indica è quello del passaggio dall’essere in balia delle chimere alla separazione dagli inviluppi che ci snaturano (dipendenze, relazioni mortifere …) e inoltre […]

Intervista di Alessia Mocci a Massimo Pinto : vi presentiamo la silloge poetica “Cento Farfalle e… più” : “Come ogni sera ancora,/ con la tua onda lunga/ tu mi addormenti, mare,/ e mi culli amoroso/ nella notte stellata./ Sicuro come un bimbo/ sulla barca ondeggiante/ si affollano nel sogno/ le domande di sempre:/ perché mai proprio tu,/ tu che non sai perché,/ sei stato un giorno eletto/ ad elemento primo/ di questo nostro […]

Intervista di Alessia Mocci a Massimo Pinto : vi presentiamo la silloge poetica “Cento Farfalle e… più” : “Come ogni sera ancora,/ con la tua onda lunga/ tu mi addormenti, mare,/ e mi culli amoroso/ nella notte stellata./ Sicuro come un bimbo/ sulla barca ondeggiante/ si affollano nel sogno/ le domande di sempre:/ perché mai proprio tu,/ tu che non sai perché,/ sei stato un giorno eletto/ ad elemento primo/ di questo nostro […]

Intervista di Alessia Mocci a Massimo Pinto : vi presentiamo la silloge poetica “Cento Farfalle e… più” : “Come ogni sera ancora,/ con la tua onda lunga/ tu mi addormenti, mare,/ e mi culli amoroso/ nella notte stellata./ Sicuro come un bimbo/ sulla barca ondeggiante/ si affollano nel sogno/ le domande di sempre:/ perché mai proprio tu,/ tu che non sai perché,/ sei stato un giorno eletto/ ad elemento primo/ di questo nostro […]

Intervista di Alessia Mocci a Massimo Pinto : vi presentiamo la silloge poetica Cento Farfalle e… più : “Come ogni sera ancora,/ con la tua onda lunga/ tu mi addormenti, mare,/ e mi culli amoroso/ nella notte stellata./ Sicuro come un bimbo/ sulla barca ondeggiante/ si affollano nel sogno/ le domande di sempre:/ perché mai proprio tu,/ tu che non sai perché,/ sei stato un giorno eletto/ ad elemento primo/ di questo nostro […]

Intervista di Alessia Mocci ad Armando De Vincentiis : la possessione ed i disturbi psichici : “La domanda «Chi è che agisce? Chi è che parla?» assume il ruolo di una suggestione intesa alla sintesi di una personalità inconscia che non tarderà a manifestarsi.” – Carl Gustav Jung Psicologo, divulgatore scientifico e saggista, Armando De Vincentiis nasce a Taranto. Le sue prime pubblicazioni risalgono al 1999 “Psicologica dei mistici cristiani. Estasi stimmate […]

Intervista di Alessia Mocci ad Armando De Vincentiis : la possessione ed i disturbi psichici : “La domanda «Chi è che agisce? Chi è che parla?» assume il ruolo di una suggestione intesa alla sintesi di una personalità inconscia che non tarderà a manifestarsi.” – Carl Gustav Jung Psicologo, divulgatore scientifico e saggista, Armando De Vincentiis nasce a Taranto. Le sue prime pubblicazioni risalgono al 1999 “Psicologica dei mistici cristiani. Estasi stimmate […]

Intervista di Alessia Mocci ad Armando De Vincentiis : la possessione ed i disturbi psichici : “La domanda «Chi è che agisce? Chi è che parla?» assume il ruolo di una suggestione intesa alla sintesi di una personalità inconscia che non tarderà a manifestarsi.” – Carl Gustav Jung Psicologo, divulgatore scientifico e saggista, Armando De Vincentiis nasce a Taranto. Le sue prime pubblicazioni risalgono al 1999 “Psicologica dei mistici cristiani. Estasi stimmate […]

Intervista di Alessia Mocci a Cinzia Migani : vi presentiamo il progetto “Dire Fare Donare” : “[…] il volontario assume le vesti di agente di prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa per la comunità. La relazione che si instaura fra le persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del terzo settore e i singoli volontari coinvolti nell’azione rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile non solo come […]

Intervista di Alessia Mocci a Cinzia Migani : vi presentiamo il progetto “Dire Fare Donare” : “[…] il volontario assume le vesti di agente di prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa per la comunità. La relazione che si instaura fra le persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del terzo settore e i singoli volontari coinvolti nell’azione rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile non solo come […]

Intervista di Alessia Mocci a Cinzia Migani : vi presentiamo il progetto “Dire Fare Donare” : “[…] il volontario assume le vesti di agente di prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa per la comunità. La relazione che si instaura fra le persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del terzo settore e i singoli volontari coinvolti nell’azione rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile non solo come […]

Intervista di Alessia Mocci a Cinzia Migani : vi presentiamo il progetto Dire Fare Donare : “[…] il volontario assume le vesti di agente di prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa per la comunità. La relazione che si instaura fra le persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del terzo settore e i singoli volontari coinvolti nell’azione rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile non solo come […]