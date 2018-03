Instagram sta per aggiungere le chiamate audio e video?

Come si fanno i piatti di Instagram? Ce lo spiega in tv Stefano Cavada : Instagram è una tentazione continua, ma alla fine ti lascia con l’amaro in bocca: ti mostra un’infinità di piatti buonissimi, che però il più delle volte non sai Come preparare. Dal 5 marzo c’è un nuovo programma televisivo che risolve il problema: si intitola Selfie Food – Una foto, una ricetta, va in onda su La7d – canale 29 del digitale terrestre– e lo conduce Stefano Cavada, giovane (e affascinante) food blogger di Bolzano ...

Super! Kim Kardashian in '' : il white outfit e foto-gallery del suo viaggio in Giappone su Instagram : Un dettaglio che, con tutta probabilità, sarà sfuggito agli oltre suoi cento milioni di followers, presumibilmente distratti da altri dettagli nell'economia della Foto-Social.

Davide Astori - l'ultimo post su Instagram della compagna Francesca Fioretti con la figlia : 'Sei la mia Vittoria' : La morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio italiano e non solo. Il difensore della Fiorentina era fidanzato con Francesca Fioretti , ex concorrente del Grande Fratello , e i due avevano avuto una figlia, Vittoria , che ora ha ...

Valentina Vignali completamente nuda : FOTO da 'censura' su Instagram

Instagram - curiosi di sapere chi smette di seguirvi? Ecco come si fa : Nel mondo in cui vive e respira l’uomo social dove tutto è alla portata (del clic) di tutti, la domanda che ci facciamo non è più “perché” ma “chi”. «Chi non mi segue più su Instagram?». Non è una vita facile quella dei nostri avatar digitali, ieri tredici persone hanno cominciato a seguirci ma oggi ancora nessuno e il conto degli “amici social” deve essere rimpinzato alla stessa velocità di quello in posta. E così come hashtag accalappia ...

Al Bano e Romina - la figlia Cristel incinta? Loredana Lecciso su Instagram : “Sì - è vero. Fate girare la foto e la notizia” : Romina Power contro Loredana Lecciso: nuovo episodio. Le donne più importanti (sentimentalmente parlando) della vita di Al Bano Carrisi continuano a darsi battaglia attraverso colpi bassi e velenosissime frecciate via social. L’ultima è davvero clamorosa e riguarda la vita privata di Cristel Carrisi, figlia della prima e “figliastra” della seconda. Nei giorni scorsi, infatti, la trasmissione Storie Italiane ha diffuso, usando tutti i ...

Paola Saulino bloccata su Instagram : "Favoreggiamento di servizi sessuali". È la ragazza del "Pompatour" : "Siccome mi sono attenuta alle regole di Instagram, in vista delle elezioni guarda caso mi hanno bloccato l'account, pensavano potessi influenzare di nuovo i voti proponendo un altro...

Fabrizio Corona sfida i giudici e posta un video su Instagram (nel quale canta ‘Estate dimmerda’ del rapper Salmo) : Fabrizio Corona “non abbassa la cresta”. Il giudice lo scarcera e lo obbliga a non usare i social, ma lui se ne frega e posta un lungo video su Instagram. Come fosse un assaggio di un video musicale, Corona pompa a manetta Estate dimmerda del rapper Salmo e intanto si fa ritrarre in numerose e recenti sequenze in cui entra ed esce dal carcere. Tenuta sportiva, ma anche completo blu, occhiali firmati e capelli più corti, l’ex fotografo appare in ...

Instagram - avvistate funzioni per le chiamate audio e video : File e icone scovate nei file Apk delle app per Android. Si tratterebbe dell'ennesima fotocopia di Snapchat ma anche di una mossa obbligata vista l'ibridazione...

Instagram imita WhatsApp : possibile fare chiamate : La guerra tra social registra una nuova battaglia legata alle chiamate audio e video. Instagram imita WhatsApp e Snapchat e a

Joan Thiele : il nuovo singolo è 'Polite' - il videoclip registrato in live streaming via Instagram : Ad accompagnare la canozone è in arrivo un videoclip diretto da Federico Brugia girato in live streaming via Instagram dall'Apollo Milano. «Amo questa canzone perché l'ho scritta con un'amica, una ...