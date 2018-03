Inps | novità per assunzioni giovani

Colf e badanti : dalle ferie allo stipendio - ecco i parametri 2018 e novità Inps : Anche il lavoro domestico come tutte le altre tipologie di attività ha un proprio contratto di lavoro base a cui devono adeguarsi datori di lavoro e lavoratori. il CCNL di categoria è stato aggiornato nel 2017 ma la materia è in continua evoluzione come dimostrano alcuni emendamenti alla Legge di Bilancio che è appena stata approvata che miravano a concedere maggior tutela ai lavoratori per quanto concerne i contributi previdenziali. Anche la ...