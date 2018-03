Incidente tra mezzi pesanti su A1 | coda

Incidente stradale/ Vimercate - auto travolge pedone : 79enne in gravi condizioni (oggi 5 marzo 2018) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 5 marzo 2018. Vimercate: auto travolge pedone 79enne, gravissimo in codice rosso, in provincia di Torino auto perde il controllo, giovane ferito.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:38:00 GMT)

Valanghe in montagna - snowboarder muore in Incidente nel torinese/ Ultime notizie : decine di sciatori travolti : Valanghe in montagna, snowboarder muore in incidente nel torinese: decine di sciatori travolti ma ad avere la peggio è stato un 27enne dopo una caduta sulle Alpi.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Incidente in A16 all'altezza di Grottaminarda - problemi per il traffico : Purtroppo dobbiamo segnalare un Incidente nel tratto compreso tra Grottaminarda , Km. 81,7, e Vallata , Km. 104,2, in direzione Canosa dalle 07:18 del 03 mar 2018 un'auto è ferma in corsia di ...

Incidente via del Mare : scontro tra Panda e bus - feriti passeggeri e conducente dell'auto : Incidente oggi 2 marzo sulla via del Mare . Intorno alle 15 circa una Fiat Panda si è scontrata contro un autobus Roma Tpl all'altezza di viale dei Romagnoli , ad Ostia Antica. Violento l'impatto ...

Incidente stradale/ Aurelia - passo del Bracco : camion di traverso - soccorsi automobilisti in coda (2 marzo) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 2 marzo 2018. Aurelia, passo del Bracco: camion di traverso, soccorsi automobilisti in coda per il gelo. Torino, donna tampona altra auto(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Perse la mano in un Incidente e subì il primo trapianto. L'ex falegname apre una clinica e assume il medico che lo operò : Un incidente che gli segnò la vita, nel 1978. Emanuele Balbo stava lavorando nella sua falegnameria quando la sega circolare gli tagliò la mano sinistra di netto. "Dopo quattordici ore di sala operatoria, il trentasettenne professor Landino Cugola, pioniere della chirurgia della mano in Italia, riattaccò la mano al giovane apprendista falegname", racconta Andrea Pasqualetto sulle pagine del Corriere della Sera. Ora quel ...

Incidente stradale/ Campagna Lupia - camion fuori strada : grave conducente (1 marzo 2018) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 1 marzo 2018. Campagna Lupia, camion fuori strada: grave conducente. Frontale a Spoleto: tra i feriti anche due agenti di Polizia(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:22:00 GMT)

Incidente stradale/ Roma - donna investita su via Ostiense : morta sul colpo - traffico nel caos (28 febbraio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 febbraio 2018. Roma, donna investita su via Ostiense: morta sul colpo, traffico nel caos. Torino, gravissimo al Cto un ragazzo di 27 anni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Due Carrare. Francesca Masiero morta in Incidente stradale : Ha fatto scendere il marito davanti al posto di lavoro. Poi ha rimesso in moto per accompagnare a scuola la

Ladri di fusti di olio in trasferta presi dopo inseguimento e Incidente : SAN PIETRO VERNOTICO - Da San Pietro a Corigliano d'Otranto , Le, per rubare fusti di olio, scoperti e presi dopo inseguimento con incidente. Protagonisti di questa vicenda Franco Perrone 67 anni e ...

“Sono sotto le lamiere!”. Incidente choc : vigili del fuoco in azione. Uno scontro pauroso tra tir e furgoni sull’autostrada italiana. La situazione : Le avverse condizioni meteo non stanno solo paralizzando l’Italia e i mezzi di trasporto pubblici (ritardi pesantissimi per treni, aerei e bus), ma creano anche incidenti gravi sulla rete stradale piena di ghiaccio e neve. Un grave Incidente stradale, infatti, è avvenuto nella mattinata lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra i caselli di Boara e Monselice in direzione di Padova. Intorno alle 9.30 due tir e un furgone ...

Incidente stradale/ Padova - bambina di 5 anni in fin di vita : lascia il marito a lavoro e si schianta : Incidente stradale, oggi 27 febbraio 2018: attimi di panico a Vibo Valentia dove una macchina ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento in pieno centro.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:09:00 GMT)

Incidente frontale tra due auto : muore una giovane mamma : Una mamma di 34 anni, Francesca Masiero, ha perso la vita in un Incidente stradale avvenuto nella mattina di martedì 27 febbraio sulla strada statale 16 a Due Carrare...

Incidente STRADALE/ Vibo Valentia - perde controllo dell'auto e sfonda vetrina negozio d'abbigliamento : INCIDENTE STRADALE, oggi 27 febbraio 2018: attimi di panico a Vibo Valentia dove una macchina ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento in pieno centro.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:15:00 GMT)