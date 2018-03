Il sogno cinese di Trump. Leader a vita negli Usa : Chiaramente una battuta. In un contesto amico, mentre pronunciava il suo discorso durante una raccolta fondi, a porte chiuse, in Florida, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Eppure le parole del presidente statunitense Donald Trump hanno già sollevato un polverone. Perché la frase incriminata - rilanciata dalla Cnn e additata dall'opposizione democratica - per molti nasconde una reale ammirazione per l'uomo che si farà presto dittatore ...