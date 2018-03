Il prossimo governo? Perché il 25 marzo è una data decisiva per il futuro dell' Italia | lo

Elezioni - adesso cosa succede? I tempi e i passi obbligati verso il prossimo governo. La video-scheda : Il 23 marzo la prima seduta delle Camere, a fine mese le dimissioni di Gentiloni L'articolo Elezioni, adesso cosa succede? I tempi e i passi obbligati verso il prossimo governo. La video-scheda proviene da Il Fatto Quotidiano.

«Sarò io il garante del prossimo governo» : Un'Europa di questo tipo potrà essere finalmente capace di avere una politica estera e di difesa comune, e quindi di giocare un ruolo nel mondo. E naturalmente dovrà essere un'Europa senza egoismi, ...

Sarò io il garante del prossimo governo : Presidente, siamo alle ultime battute di una campagna elettorale che in molti hanno definito la più brutta degli ultimi anni. Anche lei ha avuto questa impressione? Per quel che la riguarda è riuscito a fare la campagna elettorale che aveva in mente?«Mi è mancato l'incontro diretto con le persone, che a me piace molto. Ma la campagna elettorale era molto breve e ho dovuto concentrare ogni sforzo per far capire al maggior numero ...

Silvio Berlusconi a Matrix : "Antonio Tajani ha sciolto la riserva - è pronto a guidare il prossimo governo di centrodestra" : "Sono lieto di annunciare che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ospite a Matrix su Canale 5.Al giornalista che gli chiedeva se è sicuro che Tajani ha dato la sua disponibilità, il Cav ha risposto: "Mi ha detto che dopo il mio annuncio confermerà con ...

Conti pubblici : Monticini - riduzione debito/Pil priorità prossimo governo - 2 - : L'euro al momento è una moneta senza unione fiscale e politica. Serve quindi una vera integrazione, altrimenti prima o poi verrà un'altra crisi. E l'unico modo per proteggersi è una maggiore ...

Conti pubblici : Monticini - riduzione debito/Pil priorità prossimo governo : Milano, 28 feb. (AdnKronos) – Il rapporto fra debito pubblico e Prodotto interno lordo italiano “si è incanalato in un percorso virtuoso di riduzione. L’importante per il prossimo governo sarà non rompere questo trend: è imprescindibile e fondamentale che il rapporto debito/Pil Continui a scendere”. E’ quanto afferma Andrea Monticini, professore di Econometria alla Facoltà di Scienze bancarie e assicurative ...

Dalla nautica un manifesto per il prossimo governo : E' stato lanciato da Assilea, Assomarinas, Assonat-Confcommercio, Confarca e UCINA Confindustria nautica a tutti i candidati alla leadership di governo alle prossime elezioni. A promuoverlo - si ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang salva Malagò : andrà davanti al prossimo governo con dieci medaglie al collo : Quando è partito per le Olimpiadi di Pyeongchang 2018, Giovanni Malagò sperava di poter tornare con un bottino di medaglie sufficiente per intestarsi una vittoria. Non era difficile, considerando l’imbarazzante zero di Sochi 2014, ma è andata pure meglio di quanto ci si aspettava, anche grazie a previsioni forse volutamente al ribasso che avevano fissato un traguardo alla portata. La doppia cifra che il numero uno dello sport italiano chiedeva è ...

Servizi : Salvini - normale rinnovo vertici con prossimo governo : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – La decisione di affidare al prossimo governo la nomina dei nuovi vertici dei Servizi segreti è “una roba normale”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di ‘Coffee break’ su La7. “Qualunque padre di famiglia, qualunque negoziante, se ha un contratto di affitto che gli scade tra una settimana, non è che fa investimenti per cambiare il negozio: aspetta che ...

Antonio Tajani - l'uomo per il prossimo governo : L'attuale presidente del Parlamento europeo può assumere la premiership del Paese sia con la maggioranza assoluta del centrodestra sia con le larghe intese

Bankitalia già detta la linea al prossimo governo : Bankitalia preoccupata per l'instabilità del dopo voto già detta il decalogo al governo che verrà? No, minimizza il ministro dell'Economia in carica, Pier Carlo Padoan. 'Il governatore Visco giustamente tiene presente il fatto che ci sono elementi di possibile instabilità sia a livello internazionale, sia a livello interno...'. ...

Al Forex il Governatore Visco dà i compiti al prossimo governo : non sfasciare i conti e rassicurare i mercati : ... la riduzione dei tempi richiede disciplina di bilancio" e, ha ripetuto ancora, "sono essenziali le riforme strutturali volte a innalzare il potenziale di crescita dell'economia". Quanto all'economia,...