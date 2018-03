Il profilo Facebook del omicida-suicida è attivo in sua memoria

FRANCESCO E ANTONELLA - C'È POSTA PER TE/ Il profilo Facebook dei due ragazzi svela che l'amore ha trionfato? : C'è POSTA per te, FRANCESCO chiude scusa alla fidanzata ANTONELLA e a tutta la sua famiglia per i suoi molteplici tradimenti. La madre furiosa: "Abbiamo vissuto un inferno"(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Facebook aggiunge le emoji alle foto profilo di Messenger : Sad Cinemino? Birretta? Qualsiasi altra attività declinabile in un diminutivo e/o vezzeggiativo, sarà quella che potreste comunicare con una semplice emoji sul vostro profilo Messenger, in modo da far sapere ai vostri contatti cosa avete bisogno di fare. Lo stesso vale per gli stati d’animo. Come confermato a TechCrunch, dopo uno spoiler di WABetaInfo e l’immancabile post di Matt Navarra, è in fase di test “la possibilità per ...

Jim Carrey cancella profilo Facebook : social lavora per i russi : Mosca, 7 feb. , askanews, Jim Carrey, l'attore comico americano noto al mondo per le sue interpretazioni in film demenziali come 'Scemo & più scemo', ma anche drammatici come 'The Truman Show', ha cancellato il suo profilo Facebook perchè secondo lui, il social network di ...

Foto profilo Facebook - è reato mettere quella di un altro : Chi utilizza la Foto di un altro come immagine del proprio profilo su Facebook commette reato di sostituzione di persona . La Corte di Cassazione - V sezione penale - nella sentenza n. 4413/2018 ha ...

Facebook - è reato usare foto altrui su proprio profilo | : La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna e confermato la condanna a 15 giorni di reclusione, convertita in una sanzione da 3.750 euro, per il reato di sostituzione di persona

profilo Facebook rubato : credenziali accesso a rischio con questo malware Ghost Team : Dubbi sul Profilo Facebook rubato con le relative credenziali di accesso (nome utente e password) in mano a malintenzionati con scopi davvero poco edificanti? Il nuovo rischio malware si chiama GhostTeam ed è presente all’interno di 56 applicazioni interne al Google Play Store e dunque disponibili per sistema operativo Android. Ad annunciarlo, purtroppo, sono Avast e Trend Micro, due note aziende di sicurezza informatica. Come funziona il ...

Daniela Martani : “Io offesa e minacciata di morte sui social. Mi hanno fatto chiudere perfino il profilo Facebook : farò causa a Zuckerberg” : “Faccio causa a Facebook”. Daniela Martani, ex hostess Alitalia, ed ex concorrente del Grande Fratello 9, è furibonda. Da mesi è vittima degli haters del web e ora ci si mette pure il colosso social di Mark Zuckerberg chiudendole, paradossalmente, il suo profilo personale. Ma andiamo con ordine. L’odissea della Martani, vegana dichiarata da tempo, e vicina a molte cause animaliste online, inizia quando nelle ore successive al terremoto di ...

Mamma bloccata da Facebook per i post dal profilo del figlio morto : Accompagnata dal marito e dalla sorella minore di Luca, aveva scelto di terminare il percorso di studi che suo figlio aveva intrapreso alla facoltà di Scienza biologiche all'Università di Torino. Una ...

Facebook blocca la mamma che aggiornava il profilo del figlio morto - : Luca Borgoni, 22 anni, è morto scivolando lungo i fianchi del Cervino a luglio. Sua madre, in questi mesi, ha continuato a scrivere post a suo nome, come se fosse vivo. Ora il social network ha ...