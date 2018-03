Il governo di Di Maio parte male | sconfitta nei collegi chiave

TRIONFO LEGA-M5S - ELEZIONI 2018/ “Salvini populista - Di Maio no” : i prof stroncano il ‘fanta-governo’ : Matteo Salvini e la Lega trainano la coalizione di Centrodestra alle ELEZIONI 2018: le parole del leader del Carroccio in conferenza stampa per commentare i risultati(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Salvini : «La Lega guiderà governo». Di Maio : «Inizia Terza Repubblica» : «Renzi si dimette dalla segreteria Pd», poi la smentita. Il leader della Lega: «Abbiamo vinto nel centro-destra e rimarremo alla guida del centro-destra, no a governi minestrone». Di Maio agli investitori:?« Sentiamo la responsabilità di dare un governo al Paese. Siamo aperti al confronto con tutti i partiti». ...

Luigi Di Maio - l'ombra del referendum interno al M5s per il governo. E Beppe Grillo : 'No alle alleanze' : Luigi Di Maio si sente fiducioso dopo l'exploit elettorale che ha lanciato il Movimento Cinque Stelle oltre il 30%, resta da capire ora quanto lo sia anche il presidente della Repubblica Sergio ...

Di Maio : pronti a confronto per Camera e Senato"Renzi si dimette" ma dal Pd nessuna confermaSalvini vede Berlusconi : governo col centrodestra : Il leghista è il primo leader a parlare dopo il risultato elettorale: Salvini sgombra il campo da "alleanze strane". Di Maio: "Noi unico partito nazionale, gli altri sono territoriali". Affluenza: è il Veneto la regione al top: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

MATTARELLA CONSULTAZIONI AL QUIRINALE/ A chi darà l'incarico per fare il governo : Di Maio - M5s o centrodestra? : MATTARELLA, CONSULTAZIONI al Qurinale: passa nelle mani del Presidente della Repubblica la patata bollente dopo le elezioni politiche. A chi affiderà l'incarico di formare un Governo?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:39:00 GMT)

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Salvini : "Ora centrodestra al governo". Di Maio : "No - ci andiamo noi" : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Elezioni - Di Maio : “M5s verso il governo - rappresentativi di tutto il Paese. Sentiamo la responsabilità” : “Sentiamo la responsabilità di dare un governo all’Italia, le coalizioni non hanno i numeri per governare. Noi questa responsabilità ce la prendiamo e la Sentiamo”. Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, in un punto stampa presso il Grand Hotel Parco dei Principi. E ancora: “Siamo una forza politica che rappresenta tutta la Nazione, siamo in testa ovunque. Non posso dire lo stesso di altri che invece ...

Risultati elezioni 2018 - Di Maio : “M5s inevitabilmente verso il governo - inizia la Terza Repubblica. Dialogo con tutti” : “Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni”. Luigi Di Maio parla dal quartier generale del Movimento 5 stelle, poco dopo il discorso di Matteo Salvini e prima delle dimissioni di Matteo Renzi (annunciate, poi smentite e poi rimandate). E parla dando quasi per scontato che l’incarico di formare il governo sarà affidato al Movimento 5 stelle: “Siamo una forza politica che rappresenta l’intera nazione. Questo ci ...