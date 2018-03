Il centrodestra vittorioso con Fontana Lombardia argine a M5S

ilgiornale

: Baldini: 'La Lega primo partito del centrodestra vittorioso: Mattarella dia subito l'incarico di formare il governo… - MaxBaldini66 : Baldini: 'La Lega primo partito del centrodestra vittorioso: Mattarella dia subito l'incarico di formare il governo… - davidepedretti : CENTRODESTRA ORMAI VITTORIOSO IN TUTTO IL CENTRONORD!!???????? -

(Di lunedì 5 marzo 2018) La Regionecontinua nel solco del buon governo di. Chiamato a sostituire Roberto Maroni, che ha ufficializzato il passo indietro a inizio anno, Attilioschiaccia il renziano Giorgio Gori staccandolo di ben dieci punti e conquista il Pirellone.In serata Gori ha telefonato al suo avversario, riconoscendo la sconfitta e per "fargli i complimenti". Un gesto cheha apprezzato "per il fair play" dimostrato dal candidato del centrosinistra e ricordando di avere "sempre avuto ottimo rapporto" anche con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.In base alla proiezione Consorzio Opinio Italia per la Rai, l'ex sindaco di Varese, sostenuto dalla coalizione di, è dato al 53,61% mentre il primo cittadino di Bergamo si ferma al 26,56%.Per oranon ha fatto nomi per la sua giunta, per cui ha ...