Il 6 marzo è la Giornata Mondiale del Linfedema | ogni anno in Italia si registrano

Prossimo turno Serie A - 28^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (9-11 marzo) : Dopo il rinvio di tutte le gare odierne, per la morte di Davide Astori, il 28° turno di Serie A si aprirà venerdì 9 marzo alle 20.45: la Roma, che giocherà poi il ritorno degli ottavi di Champions League, dopo la strepitosa affermazione in casa del Napoli, ospiterà il Torino. Sabato 10 alle 20.45 sarà la volta del derby di Verona, con l’Hellas che, sulla carta, ospiterà il Chievo. Le altre otto gare si giocheranno tutte domenica 11: si ...

Serie A - 27^ giornata : quando si recupera Milan-Inter di oggi (4 marzo)? Tutte le possibili date e il nuovo programma : calendario pienissimo per il derby! : La tragica scomparsa di Davide Astori ha sconvolto tutto il mondo del calcio: giocatori e tifosi hanno pianto la morte del capitano della Fiorentina. Il difensore se n’è andato nella notte, spirato mentre dormiva nella sua camera d’albergo a Udine. Immediata la decisione di cancellare Tutte le partite in programma oggi: la 27^ giornata della Serie A è stata rinviata a data da destinarsi. Il programma prevedeva sette partite (le altre ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Le possibili date per le partite rinviate oggi (4 marzo). Il calendario e il nuovo programma : La tragica morte di Davide Astori ha sconvolto l’intero mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nel letto della sua camera d’albergo. Immediata la decisione di rinviare tutte le partite in programma oggi, valide per la 27^ giornata della Serie A. I sette incontri in programma (uno alle 12.30, cinque alle 15.00, il derby di Milano alle 20.45) sono stati dunque rinviati a data da destinarsi. Giovanni ...

Calcio - Serie A : rinviate le partite della 27^ giornata (4 marzo). Campionato in lutto per la morte di Davide Astori : La 27^ giornata della Serie A 2018 di Calcio è stata rinviata a data da destinarsi. La tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto nella notte, ha giustamente convinto Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a spostare le partite in programma nella giornata di oggi domenica 4 marzo. Il lutto ha colpito tutto il mondo del Calcio: in un primo momento era stato cancellato il match dei viola impegnati a Udine, poi ...

Il 4 marzo prima giornata internazionale contro il Papilloma virus - : Ottanta organizzazioni in tutto il mondo promuoveranno la prevenzione di una malattia molto diffusa, spesso priva di sintomi ma potenzialmente molto pericolosa

LIVE MotoGP - Test Losail 2018 in DIRETTA : terza giornata (sabato 3 marzo). Dovizioso e Iannone vogliono confermarsi - Valentino Rossi deve recuperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei Test di Losail della MotoGP. Sono in arrivo, dunque, le ultime otto ore di prove per team e piloti della classe regina, che si avvicinano ad ampi passi verso l’inizio della stagione 2018, con condizioni differenti. Da una parte troviamo Honda e Ducati che si confermano le moto da battere, con la Yamaha che appare ancora un gradino indietro con qualche problema ...

Biglietti Milan-Inter (4 marzo) : come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A : Il posticipo della 27a giornata di Serie A sarà un succulento Milan-Inter. Una grande classica del calcio italiano, la Stracittadina di Milano, il Derby della Madonnina. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è imbattuto proprio dall’ultimo confronto tra le due formazioni, il 28 dicembre in Coppa Italia, ...

Biglietti Lazio-Juventus (3 marzo) : come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A : Archiviata la Coppa Italia con differenti risultati, Lazio e Juventus ripartono dal campionato. Sabato 3 marzo è in programma un big match fondamentale per il cammino di entrambe in campionato. La Lazio è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Milan. I biancocelesti sono attualmente al terzo posto, nel pieno della lotta per conquistare uno dei due posti che porta in Champions League. Il compito della squadra di ...

Biglietti Napoli-Roma (3 marzo) : come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A : Uno dei big match in programma nella 27a giornata di Serie A è Napoli-Roma. Una sfida che regalerà grande spettacolo, in programma nella serata di sabato 3 marzo. Il Napoli è in piena lotta Scudetto. La squadra di Maurizio Sarri sta tenendo un ritmo notevole, e comanda con 4 punti di vantaggio sulla Juventus (ma con una partita in più). Fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa League, il campionato è l’unico obiettivo rimasto agli ...

Pronostici Serie A 3-4 marzo 2018 : Consigli Scommesse 27^ Giornata : La 27^ Giornata ha tutta l’aria di essere il crocevia della stagione per tutti gli obiettivi in palio. Apre la gara del Mazza tra Spal e Bologna, ma l’attesa è tutta per le altre due gare: Lazio–Juventus e Napoli–Roma renderanno frizzantissimo un sabato sera che sfoggerà tutto il meglio del nostro calcio. E, a seconda delle combinazioni, potrebbe anche far pendere l’ago della bilancia della corsa scudetto (così come quella ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2018 in DIRETTA : seconda giornata (venerdì 2 marzo). Valentino Rossi e la Yamaha cercano conferme - Andrea Dovizioso vuole restare al top : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test di Losail della MotoGP. Si riparte dai risultati di ieri. Il miglior tempo è stato di Maverick Viñales, che è andato molto vicino a battere il record della pole di Jorge Lorenzo (2016). È stata una giornata positiva per la Yamaha, perché anche Valentino Rossi ha fatto passi avanti: c’è ancora da lavorare ma l’obiettivo di oggi è quello di confermare i progressi. ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 1 marzo 2018 : Toro giornata di riflessione : Oroscopo di Paolo Fox, oggi 1 marzo 2018. Previsioni: Sagittario ormai da troppo tempo arrabbiato. Gemelli in calo, Cancro giornata positiva e gli altri segni?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:21:00 GMT)

Pronostici Eredivisie 2-3-4 marzo : consigli scommesse 26^ giornata : Pronti? eccovi i nostri Pronostici e i consigli per le scommesse della 26^ giornata di Eredivisie 2017/2018. Roda-Heracles apre le danze venerdì, ma è il sabato ad attirare davvero l’attenzione: Az e Feyenoord a domicilio (in casa di Excelsior e Breda), uno scoppiettante PSV-Utrecht al Phillips Stadion per quello che potrebbe significare momentaneo +10 per i ragazzi di Cocu. La risposta degli ajacidi è attesa domenica in casa del Vitesse, ...

Pronostici Ligue 1 - 2-3-4 marzo 2018 : Consigli Scommesse 28^ Giornata : Venerdi 2 Marzo 2018 si apriranno le danze della 28esima Giornata di Ligue 1. In testa alla classifica troviamo sempre il Psg che con 14 punti di vantaggio dal Monaco secondo, ha quasi consolidato la vittoria del titolo. In seconda posizione invece, la lotta è apertissima visto che Monaco e Marsiglia, distano solo 2 punti. Attenzione anche alla zona retrocessione dove è molto probabile, la retrocessione da parte del Metz. Analizziamo ...