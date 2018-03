Il 5G prende il via da Matera con la prima antenna accesa da TIM | Fastweb e Huawei

Al Pan di Napoli un sorprendente viaggio nell'enigma Dalì : Tanto da scrivere nei suoi diari di gioventù, tra il 1919 e il 1920 , ossia quando Salvador Dalì, classe 1904, era appena adolescente, : ' Sarò un genio e il mondo intero mi ammirerà. Magari sarò ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : Teleborsa, - Il commissario straordinario di Alitalia , Luigi Gubitosi , ribadisce che non c'è nessuna ipotesi di spezzatino per la ex compagnia di bandiera, specificando però che l'handling potrebbe ...

Alitalia - Gubitosi : no a spezzatino ma l'handling potrebbe prendere una via separata : ... rispetto a un anno fa è sicuramente in migliori condizioni e siamo molto felici che ha raggiunto dei traguardi importanti: siamo stati la compagnia più puntuale del mondo a gennaio e anche a ...

Uomini e Donne oggi : Gemma va via in lacrime - Tina la va a riprendere : oggi Uomini e Donne: Gemma esce dallo studio piangendo, Tina la riporta dentro Noi fan del Trono Over siamo ormai abituati a infiniti colpi di scena. Quest’oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne ci regala un colpo di scena davvero inaspettato. Dopo la lite con Giorgio, Gemma esce dallo studio in lacrime. Marco è […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma va via in lacrime, Tina la va a riprendere proviene da Gossip e Tv.

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : via ai quarti di finale. Che sfida Finlandia-Svezia! La Svizzera può sorprendere : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entra nella seconda fase. I due gironi si sono conclusi come nelle previsioni, con Canada e Stati Uniti che hanno strappato l’accesso diretto alle semifinali. Le loro avversarie verranno quindi definite dai due quarti di finale. Il match di cartello è quello tra Finlandia e Svezia. Sono le due squadre europee che alla vigilia dovevano giocarsi il terzo ...

Freddo e Maltempo - a Napoli diluvia con +3°C e sul Vesuvio decine di turisti rimangono bloccati dalla Neve : “veniteci a prendere” : Il fronte Freddo di San Valentino è arrivato anche in Campania, con forte Maltempo e temperature in picchiata. A Napoli sta diluviando con appena +3°C e sul Vesuvio nevica fino a bassa quota. Un gruppo con circa 20 turisti è rimasto bloccato a quota mille metri, sorpreso dalla bufera di Neve. Sui social i video in cui i turisti chiedono aiuto. Ma sul vulcano partenopeo continuerà a nevicare per tutta la serata. Non sono in azione spalaNeve. ...

Proviamo a comprendere Twin Peaks 3 - Auralcrave : ... chiedendogli di ricordare i numeri 4 3 0 , le coordinate del luogo che raggiungerà con la macchina, insieme a Diane, nel quale avverrà una sorta di slittamento in un nuovo mondo, , i nomi Richard e ...

“Basta - così mi fai piangere”. Lacrime in diretta per Silvia Toffanin dopo quelle parole. L’intervista prende subito una piega molto emozionante - tra ricordi - dolori e un presente difficile. Chi ha fatto scendere le lacrime alla conduttrice di Verissimo : Rita Dalla Chiesa a trecentosessanta gradi tra dolori e speranze. Una vita segnata da grandi perdite e da momenti davvero molto difficili. Impossibile, dunque, non emozionarsi durante la sua partecipazione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante L’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo ...

Bally prende la via della seta - cinesi i nuovi proprietari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La Cina si prende anche la ChiesaPechino sceglie 7 nuovi vescovi La Via della Seta arriva a Bergoglio : Lo shopping cinese arriva anche al Vaticano. Papa Francesco accetterà la nomina di 7 vescovi nominati da Pechino. E' un segnale dell'influenza crescente del paese nella Santa Sede Segui su affaritaliani.it

“Non è la Clerici!”. Domenica In - via le sorelle Parodi : chi si prende il programma. Spunta il nome pesantissimo. Non sarà Antonellona ma un volto ancora più amato da pubblico : “È il top della tv” : Non sono andate bene come si è sperato. In fondo l’alchimia tra le due sorelle Parodi è tanta e l’empatia che generano nei confronti dei milioni di italiani che decidono di guardarle a Domenica In è ancor di più. Eppure la macchina non gira come dovrebbe. Colpa degli autori? Del format? Chi lo sa. Fatto sta che per sorelle Parodi è tempo di giudizi e rettifiche ed è proprio in questa fase che si viene a scoprire che Benedetta potrebbe ...

Con la Prima Miss dell'anno prende il via Miss Italia 2018 : La 'Prima Miss dell'anno, Miss 365' sarà la Prima ragazza ammessa alla finale di Miss Italia 2018. Sarà eletta venerdì 26 gennaio a Saint Vincent. L'evento, rivolto in particolare al mondo dei social, sarà condotto da Francesco Facchinetti. E' la Prima volta che l'elezione della Prima Miss dell'anno lascia Roma ed è la Prima volta che la vincitrice ottiene direttamente un pass ...