I superstiti del naufragio dem Scompaiono le regioni rosse

(Di lunedì 5 marzo 2018) Il giorno dopo il voto, a sinistra si fa la conta dei sopravvissuti. Nei collegi uninominali, la batosta della coalizione a guida Pd è stata particolarmente pesante nelle ormai ex". I territori che per lungo tempo sono appartenuti alla sinistra, oggi si sono tinti di azzurro. Dall'Umbria all'Emilia Romagna, fino a parte della Toscana, il centrodestra fa il pieno nei collegi. E la fascia adriatica, tra Marche e Abruzzo, si colora del giallo del Movimento 5 Stelle. Con un'eccezione. Alla Camera, nel collegio uninominale di Macerata, teatro del raid razzista a colpi di pistola di Luca Traini, vince la Lega.La leadership di Matteo Renzi nel Pd traballa pericolosamente. Ma il segretario conquista il collegio uninominale di Firenze e viene eletto in Senato, con oltre il 40 per cento dei voti, sconfiggendo il leghista Alberto Bagnai. Maria Elena Boschi prevale senza ...