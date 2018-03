I superstiti del naufragio dem Scompaiono le regioni rosse | di A Amante

I superstiti del naufragio dem. Scompaiono le regioni rosse : Il giorno dopo il voto, a sinistra si fa la conta dei sopravvissuti. Nei collegi uninominali, la batosta della coalizione a guida Pd è stata particolarmente pesante nelle ormai ex regioni " rosse ". I territori che per lungo tempo sono appartenuti alla sinistra, oggi si sono tinti di azzurro. Dall'Umbria all'Emilia Romagna, fino a parte della Toscana, il centrodestra fa il pieno nei collegi. E la fascia adriatica, tra Marche e Abruzzo, si ...

Trump agli studenti superstiti delle stragi : «Armiamo gli insegnanti» : In America alle armi si risponde con le armi. Sembra questo l'orientamento del presidente Trump dopo l'ultimo massacro in una scuola, a Parkland, in Florida, dove un ex studente di liceo, Nikolas Cruz,...