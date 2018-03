' I robot ci ruberanno il lavoro' | è la fine dell' antropo-centrismo sociale?

Blastingnews

(Di lunedì 5 marzo 2018) Secondo una notizia riportata dal Financial Times, la Levi Strauss, nota casa produttrice che ha introdotto i blue jeans circa un secolo fa, avrebbe lanciato una nuova tecnologia nell'ambitoa riorganizzazione dei processi produttivi. Gli operai potrebbero essere sostituiti da un nuovo macchinario laser, in grado di bucare, sfilacciare e scolorire il tessuto dei jeans per ottenere il cosiddetto effetto “vintage”. L'innovazione risiederebbe nella velocitàa prestazione: la caratteristica dei jeans verrebbe prodotta in 90 secondi, contro i 7/8 minuti impiegati dai dipendenti. La compagnia ha tenuto a precisare che per il momento non provvederà al taglioa manodopera, preferendo una riorganizzazione delin altri settori. Al di là di tutto, si tratta di una rassicurazione temporanea, che non lascia presagire una soluzione definitiva alla questione. La tecnologia potrebbe ...